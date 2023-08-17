Больше, чем дива. Не стало великой Ренаты Скотто

Выдающаяся оперная певица Рената Скотто скончалась в возрасте 89 лет в своем доме в Савоне, оставив одно из самых прекрасных и значимых наследий в мировом музыкальном искусстве. Эта маленькая, хрупкая женщина с обворожительной улыбкой обладала феноменальным голосом и незнающим преград, несгибаемым характером.

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Дочь полицейского и швеи, родилась 24 февраля 1934 года в Савоне, рыбацком порту на лигурийском побережье Италии. Пережившая Вторую мировую войну и нелегкое детство девочка уже с ранних лет познала вкус публичного обожания: собирала толпу, исполняя серенады соседям из окна своей квартиры. Ребенка благодарили конфетами - редкое лакомство военного лихолетья… Об этот рассказывала Скотто в своих мемуарах, изданных в 1984 году под амбициозным названием "More Than a Diva" ("Больше, чем Дива", но, к сожалению, книга пока не издана в русском переводе).

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Уже в 16 лет она переехала в Милан, где шила и убирала в женском монастыре. И все только ради того, чтобы иметь возможность учиться пению и изучать музыку. В 1952 году, когда ей исполнилось 18 лет, она выиграла конкурс, призом которого был дебют в театре Nuovo в Милане. На его подмостках она и исполнила партию Виолетты в опере Верди "Травиата", ставшую ее профессиональным дебютом. А всего пятью годами позже во время выступления театра La Scala на Эдинбургском фестивале молодая певица триумфально заменила Марию Каллас в титульной роли в опере Беллини "Сомнамбула". Так родилась звезда Ренаты Скотто и возникло одно из самых знаменитых противостояний в мире оперы. Каллас не простила успех той, что была на десятилетие ее моложе. Например, когда в сентябре того же 1957 года они вместе принимали участие в записи "Медеи" Керубини, ссылаясь на затянутость оперы, Каллас предлагала вырезать соло молодой "соперницы". Арию Главки, конечно, никто не изъял, как осталась и ревность, и нелюбовь со стороны фанатов Каллас, которые всегда отличались жестокостью.

Скотто, которую многие считали наследницей Каллас, отвечала взаимностью. Когда ее однажды публично рискнули спросить о Марии, Скотто сказала как отрезала: "Сколько можно говорить о Каллас, когда у вас есть я!". И такое заявление не было лишено оснований: она могла звучать как маленькая девочка и как разъяренная львица, как пророчица и сирена. Она начинала в операх бельканто, блистая в опусах Беллини и Доницетти, а закончила Тоской Пуччини и леди Макбет Верди. Скотто оставила сцену в 2002 году и со страстью занялась оперной режиссурой, поставив более десятка опер на лучших сценах мира. Но свое имя в историю оперы она вписала, конечно, как уникальная певица-музыкант. Она феноменально умела пользоваться своим беспримерно красивым сопрано, обладая уникальной вокальной техникой, где даже вдох был частью музыки. Да и каждое слово неизменно было наполнено точным смыслом и очень личными чувствами.

В интервью, что мне посчастливилось взять у певицы на пороге 2000-х годов, она вспоминала:

"Когда я разучивала Леди Макбет в сцене, когда она видит кровь убитого Дункана, у меня никак не получалось передать психологизм ситуации. Я тогда до крови ударилась головой о фортепиано. У меня даже остался шрам. Но именно так я поняла образ, увидев собственную кровь... Я люблю, чтобы меня мучили - это дает ощущение востребованности. Всегда хочется быть нужной, но никогда доподлинно не знаешь, так ли это на самом деле".