Реальный Дракула мог плакать кровавыми слезами

Команда исследователей изучила письма зловещего графа Влада Цепеша (он же Дракула), чтобы узнать больше о его здоровье и среде, в которой он жил. Выяснилось, что он мог страдать от проблем с дыханием и, возможно, даже от гемолакрии, из-за которой плакал кровавыми слезами. Исследование опубликовано в журнале Analytical Chemistry.

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Влад III, известный как Влад Цепеш, был принцем и военачальником XV века, настолько устрашающим, что стал прототипом литературного героя — графа Дракулы. Он жил в южном регионе Румынии, где его боялись за особую жестокость. По некоторым оценкам, число погибших от рук военачальника составляет более 80 тысяч человек, многие из которых были посажены на кол. Как и свой отец, Влад III носил в молодости прозвище «Дракул», которое позднее трансформировалось в «Дракула». Хотя со времени правления Влада прошло более 500 лет, до наших дней смогли сохраниться некоторые артефакты, в том числе несколько писем, которые он написал в разные моменты своей жизни. Историки решили изучить их, чтобы узнать больше о зловещем Владе Дракулеа и эпохе, в которой он жил.

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Чтобы раскрыть секреты писем, исследователи использовали специальную пластиковую пленку под названием EVA, или этиленвинилацетат. С ее помощью они смогли извлечь белки и небольшие молекулы, которые остались на бумаге. Всего ученые обнаружили 16 протеинов человеческого происхождения, относящихся к коже, дыханию и крови. Затем авторы работы проанализировали их с помощью масс-спектрометрии — метода, позволяющего определить концентрацию различных компонентов в веществе. Авторы работы выделили тысячи различных пептидов — белковых молекул. Далее команда сосредоточилась на тех, у которых было выражено дезаминирование — форма деградации белка, которая происходит с возрастом. Наиболее деградированные белки, вероятно, были самыми старыми. Поэтому ученые предположили, что именно они принадлежат Владу. На их основе исследователи определили, что у графа, вероятно, были кожные и респираторные заболевания. Он мог даже плакать буквально кровавыми слезами из-за гемолакрии — заболевания, возникающего из-за опухоли слезных желез, травм или инфекции. Другие белки указали на то, что на организм Влада Цепеша могли воздействовать бактерии, связанные с чумой или плодовыми мушками.