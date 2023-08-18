"Алхимику" — 35: как Пауло Коэльо задумал и написал великий роман

В 1988 году в неприметном бразильском издательстве вышел "Алхимик" — книга, которую принес туда молодой активист Пауло Коэльо. Минуло 35 лет, и эта незатейливая история стала одной из самых продаваемых в мире. Книга тронула миллионы сердец, проникла на все континенты и отразилась во множестве культур. Ее перевели на 88 языков, дважды включили в Книгу рекордов Гиннесса, ей посвятили не один музыкальный альбом, несколько графических романов и даже симфонию.

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Тысячи людей писали в соцсетях о том, как "Алхимик" помог им понять свое предназначение и научил не бояться падений на пути к нему. Однако, как и в судьбе героя книги Сантьяго, в жизни Коэльо было время, когда в мечту никто не верил — кроме него самого. В некотором смысле путешествие Сантьяго к сокровищам — аллегория жизни самого писателя. Возможно, силу этой неподдельности и ощутил читатель. Возможно, она и сделала "Алхимика" популярным.

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Охотник за сокровищами

Личная история Коэльо — история упорства и целеустремленности. Пауло родился 24 августа 1947 года в Рио-де-Жанейро. Сын набожных родителей, он учился в церковной школе, а затем должен был, в угоду их очередному желанию, закончить юридический факультет. Однако, случись это, Пауло был бы больше не Пауло. Ведь с детства его манили слова — и легко сплетались в песни и стихи.

Увы, родители не собирались разделять увлечения сына. Разногласия закончились первым срывом и отправкой "трудного" подростка Коэльо в психиатрическую лечебницу — в возрасте всего 17 лет. Выйдя на свободу после трех лет пребывания там, электрошоковой терапии и нескольких побегов, Пауло больше не питал иллюзий по поводу взаимопонимания с семьей. Собрав скудные пожитки, он отправился путешествовать по миру, без денег, перебиваясь случайными заработками — но свободный.

Вернувшись в Бразилию, Пауло занимался политактивизмом, сочинял лирику для "бразильского Джима Моррисона" Рауля Сейшаса, увлекался оккультной философией Алистера Кроули, работал журналистом, актером, звукорежиссером — словом, делал все, от чего коробило его родителей.

В 1986 году писатель совершил 500-мильное паломничество по Эль Камино де Сантьяго — древнему пути к предполагаемой могиле апостола Иакова на севере Испании, которым ходил еще святой Франциск. Это странствие помогло Коэльо прочувствовать, что собственный путь его пролегает в литературу. По возвращении он придумал традицию: если на улице попадется белое перо, пришло время писать. Перо не заставило себя ждать, а ритуал писатель чтит и по сей день.

Бестселлер, который не покупали

"Алхимика" Коэльо написал всего за две недели — по его словам, роман уже лежал готовым на полке в его голове. Права на произведение приобрело небольшое бразильское издательство Eco, однако раскупать книгу читатели не спешили. За первые полгода ушло всего два экземпляра, а общий тираж составил 900. В конце концов издательство потребовало от Коэльо выкупить права назад. Вместо того чтобы опустить руки, писатель уехал в Мохаве, а вернувшись, стал, по собственному выражению, "стучаться во все двери".

Пять лет "Алхимик" скитался по издательствам, пока в 1993 году права не выкупил холдинг из "большой пятерки" HarperCollins. Редактор Колм Холланд увидел в романе бестселлер и настоял на тираже в солидные 50 тыс. экземпляров. Сегодня Холланд признается, что книга повлияла и на его собственное мировоззрение. Перебрав сотни рукописей, которыми заваливали издательство, он не стал оглядываться на коллег, рискнул — и не прогадал.

В 2002 году продажи романа Пауло Коэльо превысили продажи любых других книг на португальском языке. История рекордно долго продержалась в топе бестселлеров The New York Times, а в топ-100 Amazon находится и по сей день. Дважды "Алхимик" попадал в Книгу рекордов Гиннесса как самое переводимое произведение в истории. А ежегодный тираж книги и в наши дни не опускается ниже 1,5 млн экземпляров только в США.

На русский "Алхимика" перевели в конце 1990-х. Поначалу история расходилась штучно, однако слава нарастала, и уже в 2002 году книга стала бестселлером. В 2008 году права на "Алхимика" получило издательство АСТ, выпустив с тех пор более 1,3 млн экземпляров книги. К слову, сам Коэльо дважды посещал Россию, а в 2006 году даже прокатился по Транссибирской магистрали из Москвы во Владивосток. Писатель признался, что был глубоко тронут теми, кого встретил, — позже он поделился своими впечатлениями в романе "Алеф" (2010).

Мытарства Сантьяго

Сюжет "Алхимика" разворачивается вокруг пастуха Сантьяго (вспомним путешествие Коэльо к могиле святого Иакова). Пастух доволен своей жизнью, но понимает, что чего-то в ней не хватает. Втайне он мечтает найти сокровища и во время ночевки в старой часовне видит сон о том, что те скрыты у египетских пирамид. Сантьяго просит цыганку растолковать видение, и она советует ему попытать счастье и отправиться в Египет. Также пастух встречает человека, представившегося царем, — тот говорит, что герою предначертано выполнить свое предназначение. После этого Сантьяго решает взять курс к пирамидам.

По пути герой встречает разнообразных людей, которые направляют его и преподают важные жизненные уроки. Например, алхимик учит его следовать своей мечте и рассказывает, как сильна Вселенная. Женщина по имени Фатима — любви и умению жертвовать ради нее.

Скитаясь по пустыне, Сантьяго терпит неудачи, но остается верен своей цели. В конце концов он достигает пирамид, но не находит драгоценностей, которые искал. Вместо этого Сантьяго обнаруживает, что истинной ценностью стало само путешествие и уроки, полученные в дороге.

Найденный клад

Как и сокровища, которые искал Сантьяго, рассказанное Коэльо существует вне эпох, географии и культуры. Каждый человек во все времена стремится понять себя и найти свое место в мире — сделать это совсем не так просто. Мы часто бежим от собственных стремлений, отмахиваемся от талантов. По существу, умение принять себя требует мужества даже большего, чем метания и авантюры. Но если это удается, Вселенная входит с нами в резонанс. Когда-то сам Коэльо стучал в закрытые двери, ждал и верил. И ему открыли.

Свои идеи Коэльо транслирует универсальным языком притчи. В основу книги он положил мотив "Человек, который разбогател, увидев сон", известный по английским, турецким, еврейским, скандинавским сказкам. Притчевый символизм расширяет границы истории, позволяя каждому читателю понять ее посыл. Так, значимым символом в книге становится пустыня — место скорби и одиночества, но в то же время среда для преображения и роста.

Кроме символов, "Алхимик" полон аллюзий. Попытка прочтения "Портрета Дориана Грея" через античные мифы, мотивы "Истории двух сновидцев" Борхеса, отсылки к библейским сюжетам — на страницах книги Коэльо смешиваются эпохи, религии, традиции. Это в некотором смысле книга, написанная для универсального Человека. А такие сегодня можно перечесть по пальцам.

Вот что говорит о романе сам Коэльо:

"Когда я писал "Алхимика", я пытался разобраться, почему мы здесь. Я решил не уходить в философию, а просто пообщаться с ребенком в моей душе. И очень удивился, когда миллионы людей откликнулись на голос этого ребенка. Мы, как и дети, непрестанно ищем ответы на свои вопросы. И именно этот поиск превращает жизнь в большое приключение".

Метаморфозы

Роман Коэльо не просто отразил культуру, но и отразился в ней сам.

В 1994 году бразилец Александр Жубран нарисовал первый комикс по "Алхимику", а позднее импринт HarperOne выпустил графическую версию от художника Мебиуса, повлиявшего на самого Миядзаки. В 2010 году вышла графическая новелла по роману с иллюстрациями Даниэля Сампере (DC). В 1997-м — симфония по "Алхимику" французского композитора Вальтера Тайеба. В 2006 году сингапурский инди-коллектив Mistaken Identity выпустил альбом-мюзикл по книге. В 2021 году голливудский актер, режиссер и продюсер Уилл Смит заявил, что займется адаптацией романа, права на адаптацию которого принадлежат Warner Bros.

Самое молодое свидетельство неугасающей актуальности "Алхимика" пришло из Китая. Осенью прошлого года Коэльо написал в своих соцсетях, что в стране вышла манга по книге. Изначальный тираж составил 100 тыс. экземпляров, но в 2023 году планируется новый релиз.