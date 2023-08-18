Ушел из жизни писатель Виктор Карамазов

Скончался Виктор Филимонович Карамазов, советский и белорусский писатель и сценарист, публицист и редактор.

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Произведения автора выходили на русском и белорусском языках.

В 1987-м на "Беларусьфильм" был экранизирован его роман "Пуща", в 1992-м вышла его лента "Крест на земле и луна на небе", до того, в 1974-м, - "Зеленые фрегаты".

Карамазов - лауреат Государственной премии Белорусской ССР, был членом Союза писателей СССР. Об уходе прозаика, который в следующем году мог бы отменить свое 90-летие, передает "Звязда".

Виктор Карамазов родился в Черикове в семье учителей. Закончил филфак БГУ. Работал завотделом художественных фильмов Главной редакции "Телефильм", был членом сценарной редакционной коллегии Белорусского телевидения. С 1982 года - заведующий отделом белорусского литературного журнала "Полымя".