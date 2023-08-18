Большая история маленькой женщины

Алла Стародубцева – одна из самых миниатюрных женщин Курской области. Её рост всего 1 метр 20 сантиметров. При этом она дважды была замужем, родила и вырастила здорового сына. Недавно Алла Леонидовна перенесла сложную операцию. О непростой жизни маленькой женщины с железной волей рассказывает наш корреспондент.

© Курская правда

Когда я позвонила, чтобы предупредить о своём приходе, Алла Стародубцева уже ждала меня в больничном фойе – обаятельная дама в цветастом платье, скроенном на испанский манер, с безупречным маникюром. Её только что выписали после операции. Болезнь в общем-то вполне обычная, даже тривиальная. Но сама Алла сделала её уникальной. Впрочем, уникальна вся её жизнь.

Видео дня

Меня воспитало государство

К больничной атмосфере наша героиня давно привыкла. С ней связана огромная часть жизни Аллы Леонидовны.

– Меня воспитало государство, всё детство прошло в палатах, – грустно улыбается она. – У мамы, кроме меня, было ещё двое детей. Поэтому лежать со мной она не могла – надо было их воспитывать. И я, бывало, проводила вдали в чужом городе по полгода одна.

Со временем девочка научилась даже находить в этом радость. Например, в Питере с ней в больнице лежали дети из разных республик – Молдовы, Грузии. Было много ровесниц. С одной они особенно подружились и не разлучались. «Вы случайно не сёстры?» – спрашивали их. Девочку звали Ливия.

– Она меня учила молдавскому языку. Ей было шесть, я на год моложе, – вспоминает Алла. – До операционной друг за другом бежали за каталкой.

Нас и переводили вместе из палаты в палату, и кровати наши рядом ставили. Так мы и засыпали, держась за руки.

К Ливии родственники тоже приезжали редко, но уж если наведывались, то со всем молдавским хлебосольством.

– Как-то её мама привезла бутерброды с чёрной икрой – огромный свёрток на всех детишек в палате. Радости было… – вспоминает женщина. – После выписки мы ещё долго переписывались. Я с пяти лет умела писать печатными буквами. Отец научил. Пообещал: «Выучишь – куплю часы». Так у меня первые часы и появились.Несмотря на то, что к первому классу все ноги у девочки были в шрамах от операций, она, на удивление соседей, целыми днями вертелась юлой, каталась на трехколёсном велосипеде. А где-то с семи лет девочка перестала расти, остановившись на отметке 1 метр 20 сантиметров. Училась на дому, но время от времени приходила и в класс. Кстати, с одноклассниками отношения складывались хорошие.

– Наверное, благодаря тому, что меня с детства окружали хорошие люди, я чувствую себя обычным человеком, не страдаю комплексами, – улыбается Алла. – У нас в подростковом возрасте была компания человек двадцать. В любое время года, как идём куда-нибудь отдохнуть на природу, ребята руки сложат крест-накрест и несут меня, а девчонки брали мои костыли. А если снег, так меня на санки сажали. А то и вовсе кто-нибудь сильный нёс меня под мышкой. И всё это так просто, весело было!

Но и дома девочка без дела не сидела – рано научилась вязать. У всех её кукол был богатый гардероб – от спортивных костюмов до нарядов принцесс. А после 8-го класса Алла поехала в Курск учиться на швею.

Первая любовь

– Меня взяла мастер пошива женской лёгкой одежды, – вспоминает Алла. – Теперь я могла и подругам сшить кофточки, платья. Мастер давала мне сложные заказы, особенно я боялась испортить шёлковые блузы. Шёлк дорогой, а я что – студентка. Мне ещё учиться и учиться…

После окончания учёбы у неё была возможность закрепиться в Курске. Но малая родина тянула к себе. Дома за время отсутствия девушки произошли большие перемены. К местным оседлым цыганам приехал свояк по имени Рустам. Это был спокойный, скромный парень. Именно этим он и зацепил подружку Аллы. И они поспорили на коробку конфет, что парень с этой подружкой будет встречаться. Однако вышло совсем иначе. Но обо всём по порядку.Тем же вечером, когда сельская молодёжь сидела на лавочке, подруга присела к новому соседу на колени. А тот от такого поведения остался не в восторге.

– Стрекоза какая-то – твоя подружка, – говорил он потом Алле. – А с тобой мне легко, как будто сто лет знакомы.

– Я же больной человек, а тебе нужны семья, дети. Ничего у нас не выйдет, – возражала та.

Но на Рустама эти аргументы не действовали. Мама девушки была против, чтобы цыганский парень постоянно вертелся возле их дома, да и Алла сначала сомневалась в искренности намерений ухажёра. Но постепенно привыкла к его постоянному вниманию. Молодые люди даже придумали свой шифрованный язык, чтобы мама не могла читать их записки.

– Как он красиво ухаживал… – вспоминает женщина. – Помню, когда мы сидели на станции и я замёрзла, он ноги мои спрятал у себя на груди. И ни намёка на пошлость. Пять лет так мы встречались. Он всегда старался порадовать меня чем только можно. Как-то магнитофон мне привёз, дарил косметику, серьги цыганские, если прохладно, торопился куртку с себя снять, шоколадки всегда для меня в кармане носил. Зная, что я люблю орехи, собирал вдали от дома у реки беличий фундук, высушивал его и угощал. Бегал на станцию, покупал в поезде киевские торты для меня. Я их очень любила… Когда пыталась порвать отношения, слышала от его родни, что не ест, не пьёт, не выходит на работу.

– Так же красиво, наверное, и предложение сделал?

– Какое там предложение? – грустнеет собеседница. – Потом началась «Санта-Барбара»…

Настоящее чудо

История закрутилась снова не без участия той же подруги, которая не оставляла попыток завоевать парня. Её родня постоянно зазывала Рустама в дом просьбами помочь по хозяйству.

Курская правда

Он помогал и сразу же уходил. Но в один из таких дней подруга нашептала парню, что видела его Аллу с другим.

– Как же было обидно, что Рустам поверил! – вспоминает Алла. – Хотя, казалось бы, знал меня хорошо.

И что-то треснуло в отношениях. Вскоре парень нашёл себе новую женщину, уехал с ней в другой город, где у него родилось двое детей. А через какое-то время Алла получила письмо, написанное до боли знакомым шифром. Вскоре он вернулся с молодой женой и двумя детьми.

– Сказал, что ему грозит наказание за рукоприкладство. Говорил, что по-прежнему любит меня. А мать его детей вскоре вернулась обратно в Тулу без него, – рассказывает Алла. – А Рустам пришёл к нам домой с дочками. Просил простить. Мама пускать меня к нему не хотела ни в какую, сказала: «Если пойдёшь с ним, меня забудь». Дети начали плакать. Было жалко не столько его, сколько их.

В итоге молодые люди всё же начали жить вместе. Младшая падчерица к новой маме так и не привыкла. В конце концов её забрала родная мать. А Алла со своей мамой не общалась до самой беременности. Надо сказать, для молодой женщины стало большим сюрпризом известие, что она способна к деторождению. Сама беременность обнаружилась только на четвёртом месяце.

– Я думала, что это какой-то гормональный сбой, – говорит наша собеседница. – Токсикоза не было, на солёное не тянуло, чувствовала себя хорошо и вдруг обнаружила на футболке два пятна в области груди. Побежала к подруге. Говорю: «Наверное, рак у меня». А та только головой покачала: «Брось! Никакой не рак это. Ты беременна».

Рустама новость не обрадовала. Он потребовал, чтобы гражданская жена сделала аборт. Из-за этого они едва не расстались сразу. Потом, кажется, помирились. Но отношения были уже не те. Мужчина постоянно накручивал себя, искал повод для ссор. В какой-то момент, когда родная дочь во время обеда обожглась горячей картошкой, Рустам отвесил жене пощёчину.Дальше в отношениях всё было хуже. Результаты УЗИ тоже не радовали. Врачи сказали, что девочка родится с серьёзным физическим дефектом. И тоже посоветовали прервать беременность.

– И вот мы с моим так называемым мужем едем на прерывание беременности, и вдруг мне бросилась в глаза табличка: УЗИ, – рассказывает Алла. – Я буквально со слезами настояла туда зайти. Нас встретил врач Роман Давидович Плаппер. Выслушав мою историю, он указал на кушетку для обследования: «Ложись!»

Дальше начались чудеса. Во-первых, выяснилось, что родится не девочка, как сообщили во время предыдущего обследования, а мальчик. И что у плода нет патологий. Ребёнок появится на свет совершенно здоровым. Так всё и вышло… Алла до сих пор с благодарностью вспоминает этого врача:

– Если бы не он, не случилось бы в моей жизни этого чуда – рождения ребёнка. Хотя я беременная и по дому тяжёлую работу делала, и как-то даже неудачно упала с крыльца. Но, видно, кому суждено родиться, тот родится обязательно.

Родился сын аккурат на праздник Казанской иконы Божией Матери. А через месяц дома возобновились скандалы. Так и прожили 11 лет, после чего расстались уже навсегда.

– Я тогда очень переживала, похудела – все платья на мне болтались, вдобавок ко всему начала курить, – вспоминает женщина. – Даже сестра моего бывшего мужа сказала мне при встрече: «А что ты сохнешь, о чём жалеешь? Радуйся, что теперь сможешь стать счастливой».

Самое главное – у Аллы подрастал сын. Нормальный, здоровый парень. Сегодня он уже взрослый и сам недавно женился.

Лежал в больнице с любимой

Судьба подарила Алле ещё одну счастливую встречу. С Павлом Гнездиловым они познакомились через интернет. Встретились и остались вместе. Уже 15 лет. Обжёгшись с первым мужем, женщина ещё долго ощущала холодок в сердце. Но теперь говорит, что Павел вернул ей веру в мужчин.

Курская правда

– Он слова грубого никогда не скажет, – рассказывает Алла. – Если мне трудно, например, подняться в автобус, он подхватывает меня на руки.

Павел родом из Медвенки. Но вопрос, что больше всего нравится в Алле, отвечает: «Всё!»

– Она хозяйственная, добрая, красивая, – продолжает Павел. – Раньше у меня отношения с женщинами как-то не особенно складывались, а с Аллой мы понимаем друг друга.

Любимую он готов поддерживать всегда и везде. Когда ту положили в больницу, лежал вместе с ней. Уникальность сделанной ей операции состоит в том, что комплекция пациентки не позволяет ей принять положение, оптимальное для медицинского вмешательства – дробления камней лазером – так называемую «позу роженицы». Однако медработники нашли выход. Операция проходила под общим наркозом около двух часов.

– Всё прошло хорошо, настраивала на выздоровление и сама позитивная атмосфера в урологическом отделении – медработники отнеслись ко мне доброжелательно, – делится впечатлениями пациентка. – Мужу разрешили находиться рядом, даже предоставили нам отдельную палату и дополнительную кровать. Я очень благодарна нашей областной больнице. И жизнь продолжается!

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА