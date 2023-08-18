Учитель рассказала, весело ли работать географом

Она работает в салехардской школе уже 17 лет, любит ямальскую природу и всячески старается заинтересовать современных детей географией.

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Ко Дню географа «Ямал 1» взял интервью у Ларисы Гилевой, учителя географии в школе № 3 Салехарда. Она рассказала, почему пошла преподавать этот предмет, почему ей нравится север и как она пытается увлечь современных детей миром географии.

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— 18 августа день географа, вы празднуете? Что этот день значит для вас?

— Ну не празднуем, просто в институте отмечали на полевой практике, всегда были какие-то мероприятия, посвященные географам. Но на Ямале мы летом всегда выезжаем за пределы региона, поэтому только в течение года что-то проводим.

— Кого вы считаете географом?

— Людей, которые много открыли, узнали, покорили. Может быть, даже больше узнали себя, проверили, скажем так. Из современников это Федор Конюхов, который несколько раз пересек земной шар. Из прошлого: Нансен — выдающийся исследователь, покоритель Южного Полюса.

— Почему вы стали учителем географии?

— Я с Алтая, с папой много путешествовала. Он мне очень много рассказывал. Была учительница географии очень интересная, прививала любовь к Родине, к природе.

— Где учились?

— В Бийском институте в Алтайском крае. Потом работала в школе, потом в лицее. Потом приехала на Ямал и уже 17 лет в школе № 3 в Салехарде географию преподаю.

— Ходили ли вы с детьми в экспедиции?

— Грандиозных, конечно, нет, это связано с климатом. Но пытаемся. Я их на метеостанцию вожу, показываю, как измеряется погода, температурные датчики. Мы ходили с ребятами смотреть, как зонд запускали. Ведем метеонаблюдения за погодой. В этом году мои ученики поехали в лагерь «Юный геолог».

— Почему важно преподавать географию?

— Когда дети спрашивают: «Зачем нам учить географию?», я им говорю: «География нужна везде». Она связана со многими науками: с математикой, химией, астрономией, прививаю детям, как могу.

— А что меняется в преподавании сейчас, может, какие-то новые знания добавляются в программу?

— Все новое, это хорошо забытое старое. Конечно, новые технологии применяем, всевозможные интернет-ресурсы, доски, игры компьютерные. Например, в «Точке роста» мы смотрели, какие над нами летают самолеты, каких стран. Узнаем в онлайн-режиме, где какие пожары.

— А вот все-таки география связана с открытием чего-то нового, но когда работаешь педагогом, приходится повторять все то, что уже знаешь. Или все-таки есть какой-то элемент любопытства в работе?

— Я работаю уже больше 25 лет в школе, дети же все время меняются. Мне нужно их заинтересовать. Это только говорят, что урок 40 минут. Всего есть 10 минут, когда ребенок слышит нас. Чтобы он как та птичка, клюв открыла, мы ей раз туда — знания. Лишь бы он это проглотил. То есть ищешь какие-то изюминки, чтобы заинтересовать детей, чтобы урок был интересный, позитивный, близко к реальности, чтобы они могли применить это потом в жизни.

— Как вы заинтересовываете современных детей, которые увлечены смартфонами, мессенджерами?

— Провожу такую интересную разминку, называется «заморозка» в начале урока. Они ходят по классу, я хлопаю, они останавливаются, замирают, я им задаю вопросы. Сколько пересек Афанасий Никитин морей. И они должны встать в группу. То есть ответ — количество человек, объединившиеся в одну группу. То есть три моря. Выходят вперед те, кто объединился. Какая по счету Земля от Солнца и так далее. Мозговые штурмы провожу. Вроде бы отстраненные от темы, но постепенно подбираемся к тому, что нужно.

— Нравится ли вам Ямал и почему некоторые переезжают в другие регионы, а вы остались?

— Я жила раньше, где Обь начиналась, а теперь живу, где заканчивается. Природа чудесная, завораживает. Всегда интересно, всегда что-то новое. У меня четверо детей, двое уже в Салехарде работают. Двое учатся в школе.

— Что пожелаете коллегам?