Кто был прототипом Тараса Бульбы у Гоголя

Главный герой повести Николая Гоголя «Тарас Бульба» – образ собирательный. Но в нём можно увидеть черты реальных деятелей малорусского казачества, боровшихся с господством польской шляхты и католической церкви. В самом восстании под предводительством Тараса Бульбы, выдуманном и описанном Гоголем, явно отображаются события восстания Богдана Хмельницкого 1648-1654 гг. Но на известной всем личности гетмана, приведшего Украину к соединению с Россией, останавливаться не будем. Интереснее другие личности, каждая из которых внесла свою лепту в образ гоголевского Тараса.

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Остап Гоголь

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Среди возможных предков писателя Гоголя известен Остап Гоголь. В 1648 году он стал участником восстания Богдана Хмельницкого. Предводительствуя отрядом тяжёлой кавалерии реестровых казаков, он сразу перешёл на сторону Богдана и воевал против польских войск. В дальнейшем мы видим его в войнах как против поляков, так и против русских (Конотопская битва 1659 года). После заключения в 1667 году Андрусовского перемирия, поделившего Украину между Россией и Польшей по Днепру, Остап Гоголь продолжил на правобережье Днепра борьбу против поляков. В 1671 году при обороне Могилёва-Подольского от польских войск погиб один из его сыновей.

После этого Остап Гоголь выразил согласие подчиниться власти польского короля. В 1674 году он стал официальным гетманом Правобережной Украины. Скончался он в 1679 году, окружённый богатством и почётом. В судьбе Остапа Гоголя есть только одно сходство с Тарасом Бульбой – участие, и то лишь временное, в восстании малорусских казаков против Польши.

Есть сомнения в том, что Остап Гоголь действительно был предком великого писателя. Фамилия Гоголя при рождении была Яновский. Так же звали его отца и деда. При жизни они, доказывая свои права на дворянское достоинство, принимали двойную фамилию Гоголей-Яновских. Так было и с будущим писателем. Поэтому не ясно, были ли они действительно потомками гетмана Гоголя, получившего от короля Яна Собесского, вместе с гетманским званием, грамоту о принадлежности к шляхетскому сословию. Известно, что отец и дед деда Николая Гоголя – Афанасия Гоголя-Яновского – были священниками. А время жизни деда Афанасия Яновского, священника, частично приходится как раз на время жизни Остапа Гоголя.

Гетман Наливайко

Северин Наливайко (1560-1597) был предводителем одного из первых больших восстаний запорожского казачества против польского гнёта. Сначала Наливайко служил в частном войске магната князя Константина-Василия Острожского, воевавшем против «низовых», т.е. нереестровых казаков. Но в 1594 году он перешёл на их сторону и даже был избран предводителем – гетманом (не признаваемым в этом качестве польским правительством).

Под начальство Наливайко встали другие атаманы запорожцев – Матвей Шаула и начальник реестровых Григорий Лобода. Восстание ширилось и захватывало всю Правобережную Украину. Повстанцы избивали шляхту, ксёндзов и евреев – всё, как описано в книге Гоголя. 25 марта 1596 года войско повстанцев, из-за измены реестровых, потерпело поражение в битве у Острого Камня под Белой Церковью. Затем остатки его были блокированы поляками у Лубен. В тщетной надежде уберечься от возмездия, казаки согласились выдать полякам Наливайко. Мятежный гетман был предан судебному процессу, сопровождавшемуся жесточайшими пытками. 21 апреля 1597 года ему отрубили голову в Варшаве.

Из черт гоголевского героя у Наливайко – самая древняя история. Сам Гоголь заявил в «Тарасе Бульбе», что его герой жил в XV веке. Однако в конце XV столетия казачество на Днепре ещё не успело сложиться в такую боевую силу, какая описана у Гоголя. Да и курение табака (напомним, что Тараса Бульбу поляки захватили, когда он стал искать в траве обронённую курительную трубку) вошло в обиход в Восточной Европе тоже не раньше конца XVI века. Есть у Гоголя и другой анахронизм: сыновья Тараса Бульбы учатся в бурсе, то есть в Киевской академии, основанной архимандритом печерской лавры Петром Могилой только в 1617 году. Бунт Тараса Бульбы, как он описан Гоголем, не имеет точной привязки по времени.

Иван Гонта

Иван Гонта (1740-1768) – ещё один народный герой малорусского сопротивления польскому угнетению. Правда, жил он значительно позже – в XVIII веке. Он уже не был представителем мятежного запорожского казачества. В 1768 году на Правобережной Украине развернулось очередное мощное восстание против крепостничества. Эти восстания, участники которых звались гайдамаками, вспыхивали периодически и раньше. Мятеж 1768 года был мощнее всех прочих.

Он получил название «Колиивщина» – по мнению одних, от кольев, которыми было вооружено большинство повстанцев; по другому же мнению, от хвастовства мятежников, что они закалывают шляхтичей как свиней. Основу Колиивщины составили крестьяне, хотя боевой импульс был им придан отрядами «низовых» запорожских казаков, в ту пору фактически независимых, но находившихся официально уже в российском подданстве.

Иван Гонта служил в частном войске у магната Феликса Потоцкого и был по своему социальному положению близок к шляхтичам. Но он перешёл со своим отрядом на сторону восставших и благодаря своему военному опыту был избран предводителем. Колиивщина сопровождалась всеми описанными у Гоголя ужасами истребления всего неправославного населения Украины. Когда приглашённые поляками русские войска разгромили гайдамаков, взяли в плен и выдали полякам Гонту, последнего подвергли ужасающим мучениям. В приговоре польского суда была подробно расписана методика садистских пыток, которым Гонту должны были подвергать две недели, прежде чем отрубить ему голову. Мучительная казнь народного вождя Гонты – тоже одна из черт, сближающих его с Тарасом Бульбой.

Предок Миклухо-Маклая

Наиболее близкая к биографии Бульбы семейная история случилась с казачьим родом Макуха или Миклуха, жившим в городе Стародуб (ныне на территории Брянской области Российской Федерации). У куренного атамана Охрима (Ефрема) Макухи были три сына – Назар, Емельян и Хома (Фома). Почти все они приняли участие в восстании Богдана Хмельницкого. Все, кроме старшего сына Назара – он, как Андрей Бульба, влюбился в польскую панночку, перешёл на сторону поляков и стал воевать в польском войске.

Емельян и Хома сумели похитить своего брата и собирались доставить его на суд отцу. Но вышла драка: Назар убил Хому, правда, тот перед смертью успел нанести смертельную рану и Назару. Род продолжили Емельян и родившийся ранее сын изменника Назара Григорий. А Охрим Макуха особенно прославился своими жестокостями над поляками – в точности как Тарас Бульба.