Российская блогерша назвала удивившее ее качество американцев

Популярная блогерша Саша Спилберг (настоящее имя — Александра Балковская), какое-то время прожившая в США, заявила, что в американцах ее удивила эмоциональная поверхностность. Об этом качестве жителей страны она рассказала ведущей Ассоль Васильевой в выпуске ее YouTube-шоу «О чем (НЕ) говорят женщины».

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«Были удивления. (...) В Америке принята такая эмоциональная поверхностность. Ты как бы улыбаешься, но при этом тебе может быть где-то все равно», — поделилась подробностями блогерша.

Она добавила, что ей комфортнее, когда она и собеседник проявляют искренние эмоции, как это происходило в России.

Спилберг также объяснила, что ей не близка американская модель отношений внутри семьи.

«Мы очень ценим семью, а там я не замечала этого», — высказалась она.