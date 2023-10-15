Кем на самом деле был Сулейман Великолепный

О Сулеймане Кануни ходят легенды, по мотивам его жизни даже был снят любимый многими сериал “Великолепный век”.

© Кадр из сериала "Великолепный век"

“Рамблер” разобрался, каким был реальный прототип Кануни Султана Сулеймана.

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Прозвище “Великолепный”

Сулейман Кануни был известен как справедливый и рассудительный правитель. Он прославился потому, что смог расширить владения Османской Империи.

Сулейман занимался благотворительностью, строил мечети и больницы, был бесстрашным. В истории он стал известен под прозвищем “Великолепный”.

Каким на самом деле был великий правитель?

Многие поклонники сериала “Великолепный век” негодовали, потому что создатели добавили художественного вымысла в историю.

Помимо этого, Сулейман совсем не соответствовал своему прототипу: режиссеры выбрали на его роль красивого и харизматичного мужчину.

Реальный правитель был маленького роста, с кривыми ногами и желтыми зубами, то есть не имел ничего общего со своим кинообразом.

Кадр из сериала "Великолепный век"

В начале своего правления Сулейман действительно был справедливым и рассудительным. Но с годами он стал депрессивным, и его характер изменился. Сулейман не любил своих сыновей, считая, что каждый из них желает отобрать у него престол.

Правитель страдал манией преследования, поэтому был чересчур подозрительным. Он любил выпить, в отличие от своего сериального воплощения.

От алкоголя Сулейман становился совершенно невменяемым, последствия от пьянства для всей его семьи были катастрофическими.

Кадр из сериала "Великолепный век"

Помимо этого, правитель был довольно жесток: он собственноручно изобретал различные приспособления для пыток. Однако у него было одно положительное качество — равенство правосудия.

Султану было не важно, кто совершил преступление — раб, слуга или его сын. Но если провинилась женщина, то она получала такое же наказание, как и взрослый мужчина.