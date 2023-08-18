Внебрачный сын принца Монако рассказал о планах на трон
Сын принца Монако Альбера Александр Гримальди признался, что сфокусирован на учебе и не думает о королевском будущем. Об этом он рассказал в интервью французскому журналу Point de Vue в преддверии своего 20-летия.
«Обязательство, которое сегодня имеет первостепенное значение в моей жизни, — это окончание учебы в университете», — сказал Александр.
Когда интервьюер спросил, какую именно роль он надеется сыграть в будущем Монако, Александр ответил: «Мне всего 20. Дай мне получить мой диплом, и мы поговорим об этом».
Сын принца Альбера изучает бизнес-менеджмент в английском университете и живет дома с матерью и двумя старшими сводными братьями.
Александр Гримальди был рожден в результате отношений 65-летнего принца Альбера и 51-летней Николь Кост, которая во время их романа работала стюардессой. В июле 2005 года принц Альбер признал сына и принимал участие в его воспитании. Сейчас Александр общается с некоторыми членами монакской королевской семьи, но не имеет права по конституции наследовать трон.