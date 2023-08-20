Сибирское чудо: как Устюжанина умерла, очнулась и прожила еще 14 лет

Об этом таинственном происшествии, случившемся в феврале 1964 года, и теперь спорят. Скептики говорят, что такое невозможно – это выдумки в ожидании чуда. Другие уверены в обратном.

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В православии история Клавдии Устюжаниной хорошо известна: от страшного заболевания она якобы умерла на операционном столе, увидела загробную жизнь и спустя три дня нахождения в морге ожила, чтобы свидетельствовать о ней людям.

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История названа «барнаульским или сибирским чудом». Изложена в книгах, брошюрах, телепередачах, на различных интернет-сайтах.

Теперь, после смерти матери, о случившемся с ней рассказывает единственный сын — отец Андрей, ставший священником и служащий в Свято-Успенском женском монастыре г. Александрова Владимиро-Суздальской епархии. В 90-е годы он побывал в селе Ярки Черепановского района Новосибирской области, откуда берёт своё начало большая семья Устюжаниных, где появилась на свет и выросла Клава. Сын исследовал истоки, хронологию, правдивость «барнаульского чуда», прошёл по его следам. Откроем одноименную книгу. Вот какие воспоминания о главе рода, которого считают великим молитвенником, она бережёт…

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«…Об отце Клавдии – Никите Трофимовиче – разговор особый. Без осмысления его жизни не понять всё происшедшее с его дочерью. Из воспоминаний её сына протоиерея Андрея Устюжанина: «С волнением мама передала мне слова старцев Лавры:



– Господь воскресил тебя по молитвам твоего родителя, который удостоился Небесных Обителей за нищелюбие, милостыню и невинные страдания в лагерях…». В новосибирских Ярках хорошо помнят и Никиту Трофимовича, и супругу его Иулианию. Были они коренные, жили на Чалдонах, добрую память о себе оставили. Нерадостен рассказ коренной ярковской жительницы Марии Васильевны Епишевой: «Я ещё была малая, но помню, как нас кулачили в 1929 году. Из деревни выгнали – и мы всю зиму прожили в клубе. А в 30-м году нас угнали «на Колыму» – в Пихтовский район. И были мы там, на высылке – в Пихтовке, полгода… Раскулачили тогда и Никиту Устюжанина. Они жили прямо у речки – добротный дом был у их семьи, труженики были. Давно того дома нет. Как только их раскулачили – все дома растащили, развезли по Майским да по Безменовым поселкам.

Ни одного «кулацкого» дома не осталось. Всех хозяев старались под корень извести». Наталья Александровна (своей фамилии она не назвала) рассказала о том добром, что осталось в памяти земляков о роде Никиты Трофимовича: «Они – старожилы, коренные сибиряки, крепкие хозяева…со всеми жителями были в добрых отношениях. Были очень гостеприимными, особенно бабушка. Старинное поколение! В голодные годы Никита амбар открывал и всем бедным хлебушек давал». «Было такое! – подтверждает муж Натальи Александровны. – Это называл он мангазей. Из этого мангазея, или амбара, дом большой построили напротив школы, не доходя конторы – сейчас его разломали. Сибиряки крепко жили, вот их всех и порастаскали…».

Газета «Черепановские вести» цитирует ветерана войны Ефима Павловича Власенко и его жены Анны Емельяновны: «Нам сейчас по 80 лет – на девяностые перевалило, – говорит Ефим Павлович. – Я ещё деда Трофима немного помню. Работящий был мужик. И сын Никитушка – в него. Они жили внизу, под рекой, как раз напротив наших огородов. А мы жили на другом берегу, за речкой, на Хохлах…».

«Никита Устюжанин много милостыни делал, – вспоминает Анна Емельяновна. – Я хоть и небольшая тогда была, но запомнила. Добрый человек был – вот и всё! Я всю их семью знаю».

«Из Устюжаниных хорошо помню Настю – самую старшую, – дополняет Ефим Павлович, – помню Витьку, Ивана и Сергея. Сергей из братьев самый старший – боевой, симпатичный парень. И Клавдию помню хорошо – красивая девка была, работящая, как и все они. Лошадей у них было много. Но и работы много. В 1929 году началась коллективизация. На воротах тогда писали: «Бойкот кулаку, несдатчику хлеба!». А мы, пацаны, бегаем и читаем эти надписи».

«У нас тогда было 700 или 800 дворов, – рассказывает Анна Емельяновна. – Семьи многодетные. Страшный суд был, когда раскулачивали! То же самое и Никита Устюжанин пережил. Тогда крепкий народ был. Сейчас наши земляки слабенькие стали, живут не ахти как хорошо, Богу не молятся – будем за это расплачиваться…».

Протоиерей Андрей Устюжанин: «Несмотря на то, что они рано лишились родителей, мать умерла в 1928 году, а отец в 1934-м, все четырнадцать детей из семьи Устюжаниных выросли. Хотя им пришлось очень туго – бывало побирались. В мирской суете они забыли про Бога, так как не было в живых отца, который бы наставлял их, церковь была закрыта. Но, видно, мой благочестивый дед Никита Устюжанин молился за своих детей, оставшихся сиротами. И Бог внял этим молитвам – не оставил, сохранил в самые страшные годы. Мужчины прошли войну, были ранены, кто-то из них выходил из окружения, кто-то был захвачен в плен, но все остались живыми, возвратились домой, хотя мы знаем, что и погибали целыми семьями, и все вымирали от голода… Сейчас они, конечно, отошли в вечность, в иной мир… И я уверен, что и мама моя вернулась к Богу через скорби и смерть по молитвам своего отца…».

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В тот свой единственный приезд под Новосибирск - в село Ярки отец Андрей встречался с местными жителями. Говорил с директором школы, увлечённым краеведом К. Г. Романовым, ныне покойным. Тот не только поделился с гостем историей своего села, сводил к месту, где когда-то стоял дом Устюжаниных, где из Троицкой церкви, бывшей в селе Ярки, после её разрушения сделали и ныне стоящий на въезде трёхквартирник… Ходил батюшка и на кладбище. Только найти могилы деда Никиты и бабушки Иулиании было уже невозможно. Время поглотило погосты. После войны разъехались дети Устюжаниных, никто не остался жить в селе.

Клавдия тоже уехала в Барнаул, работала в торговле. Вот её воспоминания опубликованные в той же книге: «Я, Устюжанина Клавдия Никитична, родилась 5 марта 1919 года в селе Ярки Новосибирской области в многодетной семье крестьянина Никиты Трофимовича Устюжанина. В семье нас было четырнадцать детей. В 1928-м я лишилась матери. Старшие братья и сёстры пошли работать (я была в семье предпоследним ребёнком). Отца народ очень любил за его отзывчивость и справедливость.

Он помогал нуждающимся всем, чем только мог. Когда заболел брюшным тифом, то тяжело пришлось семье, но Господь не оставил нас. В 1934-м отца не стало. После семилетки я пошла учиться в техникум, а затем окончила курсы шофёров. В 1937-м я вышла замуж. Через год родилась дочь Александра, но через два года она заболела и умерла. После войны я потеряла мужа. Тяжело было одной, приходилось работать на всяких работах и должностях. Вышла второй раз замуж, детей у нас долго не было. Наконец в 1956 году у меня родился сын Андрюша. Когда ребёнку исполнилось 9 месяцев, мы с мужем разошлись, потому что он сильно пил, ревновал меня, плохо относился к сыну. В 1963-64 годах я вынуждена была лечь в больницу на обследование. Обнаружили злокачественную опухоль…».

Страшный диагноз стал для советской продавщицы началом чудесных событий, известных большинству верующих поныне.