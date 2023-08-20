Забайкальские казаки: почему их боялись даже самураи

Забайкальские казаки были оплотом государственности на самых дальних рубежах России. Они были известны своей неустрашимостью и боевыми навыками, что делало их очень опасными противниками на поле боя.

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Впервые казаки под руководством Курбата Иванова достигли Байкала, что стало отправной точкой для масштабного заселения Забайкалья казаками, установления дружеских отношений с местными жителями и включения их в состав нового войска. В 1649 году поход Ерофея Хабарова привел к присоединению Приамурья к России, а в 1653 году казаком Петром Бекетовым был построен Читинский острог, который впоследствии стал столицей Забайкальского казачьего войска. Таким образом, территория России продолжала расширяться.

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Дальнейшее продвижение казачьих войск на восток требовало создания военной базы на Байкале. Для этой цели были организованы казачьи полки в острогах и городках, а во второй половине XVIII века было сформировано «пограничное казачье войско». В 1775 году были созданы полки из бурятов для усиления войска. Однако, отсутствие официальной границы с Монголией и сложные отношения с Маньчжурией указывали на необходимость существования полноценного казачьего войска в Забайкалье.

В 1851 году, под руководством генерал-губернатора Н. Н. Муравьева, было официально создано Забайкальское казачье войско. Этот проект был направлен военному министру и государю, и был частью активной работы по созданию сильного войска на окраинах империи. В состав войска входили сибирские и донские казаки, бурятско-тунгусские формирования и крестьянское население Забайкалья. Благодаря усилиям Муравьева, численность войска достигла 18 тысяч казаков. Каждый из них начинал службу в 17 лет и выходил на пенсию в 58 лет.

Жизнь забайкальского казака неразрывно связана с границей. Здесь он проживает, воспитывает детей, служит, охраняет, сражается и умирает. Только в 1866 году высочайшим императорским указом был установлен срок действительной военной службы в 22 года. Внутреннее управление войском основывается на уставе о воинской повинности области войска Донского.

Забайкальские казаки принимают участие во всех военных конфликтах на Востоке России: они достигают Пекина в Китайском походе, отважно сражаются при Мукденах и в Порт-Артуре в русско-японской войне, первой мировой и многих других.

Казаки в темно-зеленых мундирах и желтых лампасах становятся примером мужества, их боятся даже японские самураи, которые не решались атаковать отряд казаков без значительного преимущества в численности бойцов.

Одной из причин, почему самураи боялись забайкальских казаков, была их уникальная тактика боевых действий. Казаки использовали маневренность и скорость своих лошадей, чтобы атаковать врага с неожиданной стороны. Они были великолепными наездниками и могли маневрировать на лошадях даже в самых сложных условиях. Это позволяло им атаковать и уходить, прежде чем противник успевал отреагировать. Казаки были отличными стрелками и могли поразить цель с большого расстояния. Их огневая мощь и точность стрельбы пугали самураев, которые не имели такого опыта и навыков.

Кроме того, забайкальские казаки были известны своей смелостью и решительностью. Они не боялись сражаться с превосходящими силами противника и готовы были идти на самые опасные задания. Их дух боевого братства и преданность Российской империи делали их непоколебимыми в бою.