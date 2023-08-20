Принц Гарри и Карл III назначили дату встречи

Мы думали, этот день никогда не настанет, но, похоже, примирению королевской семьи быть! Долгожданные мирные переговоры Карла III и его блудного сына могут состояться уже 17 сентября, сообщил источник британского журнала OK!.

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Днем раньше принц Гарри выступит на церемонии закрытия «Игр непобежденных» (соревнования военных, получивших травмы на службе) в Дюссельдорфе. А сразу после полетит в Калифорнию с остановкой в Лондоне. Между тем, его отец как раз к этому времени вернется в столицу из своего летнего отпуска в замке Балморал. Вот тогда-то эта не самая сладкая парочка и встретится — кстати, впервые с коронации Карла в начале мая.

И все же есть одно но — причем достаточно существенное. По информации инсайдера, Меган Маркл, которая будет сопровождать принца во время его поездки в Германию, на это теплое семейное собрание не приглашена. На фоне слухов о расставании пары и тревожных выходов герцогини с антистрессовым патчем на запястье и без обручального кольца на пальце, согласитесь, так себе новость.

«Перед официальным визитом во Францию 20 сентября у короля будет пара свободных дней в Лондоне, чтобы встретиться с сыном. Прямо сейчас уточняются детали это встречи», — рассказал источник, добавив, что Карл выразил огорчение по поводу скандальных мемуаров Гарри. Особенно его расстроили моменты, которые касаются королевы-консорт Камиллы: «Если переговоры состоятся, король ясно даст понять, что в будущем он не желает абсолютно никакого публичного обсуждения их частных семейных дел», — утверждает инсайдер.