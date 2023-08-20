Стал известен самый сильный человек 2023 года
Соревнования World's Strongest Man являются главным событием в мире силового спорта, где каждый год определяется самый сильный человек на планете. Хотя подобных соревнований, претендующих на высокий статус, в мире немало, это считается самым престижным. В этом году его победителем стал 27-летний Митчелл Хупер из Канады. Он стал первым гражданином своей страны, который завоевал этот престижный титул.
Силовое многоборье
Для победы Хуперу пришлось продемонстрировать впечатляющие физические возможности. Он перенес на расстояние 64,9 метра щит весом 196 килограммов, восемь раз поднял штангу с гигантскими ящиками общим весом 353 килограмма, загрузил на платформы пять огромных камней весом до 210 килограммов за 35,96 секунды и протащил на себе автобус на 25 метров за 30,24 секунды.
Из легкоатлета — в силача
Важно отметить, что Хупер не всегда был таким физически развитым. Еще несколько лет назад он был худощавым и занимался бегом на марафонские дистанции. Он также участвовал в соревнованиях по бодибилдингу в категории «Менс Физик» — дал спортсменов, отличающихся более стройными формами. Основными группами мышц для стронгменов — как называют участников силового многоборья — являются мышцы ног, ягодичные мышцы и мышцы спины. Они тренируются с использованием больших нагрузок, что близко к пауэрлифтингу. Взрывная сила также является важным аспектом тренировок.
Все не зря
Впрочем, как говорят специалисты, опыт в беге и бодибилдинге, хоть и контрастирует с нынешним спортивным увлечением Митчелла Хупера, не помешал ему стать самым сильным человеком в мире. Ведь уже был подготовленным и выносливым спортсменом, что и помогло успешно перейти в силовой пауэрлифтинг. Однако, чтобы стать стронгменом, необходим усердный труд и постоянная работа над собой. Любой сложный силовой вид спорта требует преданности и самоотверженности. Хотя некоторые люди могут быть генетически одарены для этого вида спорта, большинство все же достигает успеха благодаря упорству и трудолюбию.