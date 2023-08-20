Стал известен самый сильный человек 2023 года

Соревнования World's Strongest Man являются главным событием в мире силового спорта, где каждый год определяется самый сильный человек на планете. Хотя подобных соревнований, претендующих на высокий статус, в мире немало, это считается самым престижным. В этом году его победителем стал 27-летний Митчелл Хупер из Канады. Он стал первым гражданином своей страны, который завоевал этот престижный титул.

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Силовое многоборье

Для победы Хуперу пришлось продемонстрировать впечатляющие физические возможности. Он перенес на расстояние 64,9 метра щит весом 196 килограммов, восемь раз поднял штангу с гигантскими ящиками общим весом 353 килограмма, загрузил на платформы пять огромных камней весом до 210 килограммов за 35,96 секунды и протащил на себе автобус на 25 метров за 30,24 секунды.

Из легкоатлета — в силача

Важно отметить, что Хупер не всегда был таким физически развитым. Еще несколько лет назад он был худощавым и занимался бегом на марафонские дистанции. Он также участвовал в соревнованиях по бодибилдингу в категории «Менс Физик» — дал спортсменов, отличающихся более стройными формами. Основными группами мышц для стронгменов — как называют участников силового многоборья — являются мышцы ног, ягодичные мышцы и мышцы спины. Они тренируются с использованием больших нагрузок, что близко к пауэрлифтингу. Взрывная сила также является важным аспектом тренировок.

Все не зря