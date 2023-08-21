Тиктокер подстригся налысо за 400 тысяч рублей
Звезда TikTok родом из Нижневартовска Денис Давыдов подстригся налысо и сбрил брови за 400 тысяч рублей. Об этом тиктокер сообщил в своем telegram-канале.
Денис со своим другом вели прямой эфир на стриминговой площадке, на трансляцию к ним зашел известный стример-миллионер под ником Mellstroy (Андрей Бурим). Он предложил тиктокерам обновить прическу и сбрить брови за денежное вознаграждение в размере 400 тысяч рублей.
«Просто представь, ты молодой пацан и бреешь брови и лысину за 400 тысяч рублей», — прокомментировал Давыдов.
Денис Давыдов стал не первой жертвой Mellstroy, недавно стример запустил челлендж «Закидываю деньги стримерам на стрижку». В эфире налысо постриглись уже около шести человек.