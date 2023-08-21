Тиктокер подстригся налысо за 400 тысяч рублей

Звезда TikTok родом из Нижневартовска Денис Давыдов подстригся налысо и сбрил брови за 400 тысяч рублей. Об этом тиктокер сообщил в своем telegram-канале.

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Денис со своим другом вели прямой эфир на стриминговой площадке, на трансляцию к ним зашел известный стример-миллионер под ником Mellstroy (Андрей Бурим). Он предложил тиктокерам обновить прическу и сбрить брови за денежное вознаграждение в размере 400 тысяч рублей.

«Просто представь, ты молодой пацан и бреешь брови и лысину за 400 тысяч рублей», — прокомментировал Давыдов.