Юджин Шумейкер был известным геологом и астрогеологом, который внес значительный вклад в науку. Его увлечение минералами началось еще в детстве, и он проводил много времени на изучение камней. После окончания университета он присоединился к Геологической службе США, где искал урановые месторождения и изучал космические тела, включая Луну.

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Шумейкер стал основателем нового направления в науке - астрогеологии. В 1960 году он первым составил геологическую карту Луны, что позволило ученым лучше понять ее структуру и происхождение. Он также использовал телескоп для изучения космических объектов и совместно с женой открыл комету, которая была названа в их честь.

Трагическая смерть Шумейкера наступила в 1997 году в результате автокатастрофы. Однако его смерть не помешала продолжению его космической миссии. В 1999 году прах Шумейкера был доставлен на Луну на борту станции «Лунар Проспектор». Это была первая и единственная "могила" на Луне.

Шумейкер считал, что на Землю тела из космоса падают довольно часто, и его собственная смерть от столкновения с автомобилем подтвердила его теорию. Он предупреждал, что это только вопрос времени, когда следующий метеорит обрушится на город. Его "похороны" на Луне стали своеобразным символом его предупреждения о космической опасности.