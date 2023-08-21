Александр Незлобин объяснил, почему ему звонит мать и плачет
Эмигрировавший в США комик Александр Незлобин на YouTube-канале Standup LA предположил, что мать звонит ему в слезах, чтобы пострадать вместе с ним из-за разлуки.
"Мне мама звонит и плачет, говорит, что скучает. Психоаналитики говорят, что это не манипуляция — она тянет тебя с собой пострадать. У них есть привычка, они получают этим самым эмоцию и этой эмоцией питаются, как люди, которые заходили в какое-то время в Telegram в поисках жести", - отметил Незлобин.
После переезда в США комик рассказывал, что вынужден снимать квартиру за $3,5 тысячи, при этом около $15 тысяч у него уходит на продукты первой необходимости.
Юморист отмечал, что его супруга иногда сомневается в правильности решения уехать из России. Однако Незлобин подчеркивал, что готов подставить родным сильное плечо и что он уверен в своих решениях.