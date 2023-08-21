Александр Незлобин объяснил, почему ему звонит мать и плачет

"Мне мама звонит и плачет, говорит, что скучает. Психоаналитики говорят, что это не манипуляция — она тянет тебя с собой пострадать. У них есть привычка, они получают этим самым эмоцию и этой эмоцией питаются, как люди, которые заходили в какое-то время в Telegram в поисках жести", - отметил Незлобин.