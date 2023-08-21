У радиоведущего Криса Эванса нашли рак
57-летний радиоведущий Крис Эванс заявил, что ему диагностировали рак кожи. Об этом сообщает издание NME.
По словам Эванса, рак удалось обнаружить на ранней стадии, и он должен эффективно поддаться лечению.
"Это меланома. Ее называют злокачественной меланомой, но считаю такое определение избыточной, ведь если это меланома, она уже злокачественная. Но нашли ее рано, так что она должна быть абсолютно излечима", - уточнил ведущий.
Лечение радиоведущий начнет 14 сентября.
"Где-то месяц после этого мне нельзя будет бегать, так что после лечения я планирую заниматься только бегом", - пошутил он.
В 2015 году у Криса Эванса было подозрение на рак простаты.
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