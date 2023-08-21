Карл III встретился с любимым пони Елизаветы II
Королю Карлу III был оказан официальный прием в замке Балморал в Шотландии. Об этом пишет People.
74-летнего короля встретили церемонией за воротами замка. Британский монарх осмотрел почетный караул Балаклавской роты 5-го батальона Королевского полка Шотландии, а военные сыграли для него на трубах и барабанах.
Карл III недавно был назначен новым главнокомандующим Королевским полком Шотландии.
В рамках церемонии король также встретился с капралом Круачаном IV — шетландским пони, который служит талисманом Королевского полка Шотландии. Король обменялся несколькими словами с коноводом и погладил любимого пони Елизаветы II по носу.
Карл III проведет последние недели лета в Балморале, соблюдая традицию, которой придерживалась его мать — Елизавета II. К нему уже приехали некоторые члены королевской семьи. Королевская резиденция расположена в Абердиншире на Шотландском нагорье и занимает площадь почти 3 тысяч гектар.