Карл III встретился с любимым пони Елизаветы II

Королю Карлу III был оказан официальный прием в замке Балморал в Шотландии. Об этом пишет People.

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74-летнего короля встретили церемонией за воротами замка. Британский монарх осмотрел почетный караул Балаклавской роты 5-го батальона Королевского полка Шотландии, а военные сыграли для него на трубах и барабанах.

Карл III недавно был назначен новым главнокомандующим Королевским полком Шотландии.

В рамках церемонии король также встретился с капралом Круачаном IV — шетландским пони, который служит талисманом Королевского полка Шотландии. Король обменялся несколькими словами с коноводом и погладил любимого пони Елизаветы II по носу.