«Я чувствовал себя брошенным»: россиянин — о переезде в Дубай

«Ощущается что-то родное в арабской стране»

Когда приехал в Дубай, то начал прокачивать свой английский. В этом мне очень помогло общение с водителями, так как я часто передвигаюсь на такси. Оказалось, что все таксисты знают нашего президента. И все считают, что он great leader. Когда они узнавали, что я из России, то говорили: Vladimir Putin is the best leader.