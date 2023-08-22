«Я чувствовал себя брошенным»: россиянин — о переезде в Дубай

Амир из Казани переехал в Объединенные Арабские Эмираты в 2022 году. По его словам, в этом Париже Персидского залива он лишился отношений и друзей, но научился жить в гармонии с собой. В рамках цикла о перебравшихся за границу россиянах Амир рассказал «Ленте.ру», о чем мечтают иностранцы и почему он скучает по дому.

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Впервые я оказался в Дубае в июле 2022 года: сначала приехал отдыхать, потом перебрался насовсем. Мы с коллегами оформили туристические визы, чтобы жить в Эмиратах. Затем планировали их продлевать, но спустя несколько месяцев все изменилось. Нам сказали, что туристические визы продлевать больше нельзя, поэтому мы зарегистрировались как работники.

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Теперь я работаю в компании, которая занимается разработкой сайтов и приложений. Я помощник руководителя, но формально числюсь в штате как IT-специалист. Все свободное время я занимаюсь собой, саморазвитием. Хожу в тренажерный зал, читаю, что-то изучаю.

У каждого гражданина и иностранца, проживающего в стране, есть персональный идентификационный номер. Такое удостоверение личности называется Emirates ID. Чтобы его получить, необходимо пройти медосмотр. Сдаешь кровь, делаешь флюорографию. Если есть опасные для других заболевания, например, туберкулез, то, как мне кажется, тебе скажут «до свидания». Потому что Дубай — это город будущего. А в будущем болезней нет.

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После успешного прохождения медосмотра приезжаешь в миграционный центр, где у тебя берут отпечатки пальцев. И самое интересное, что после этого при оформлении, к примеру, сим-карты, нужен только твой отпечаток. Благодаря отпечатку пальца ты можешь подтвердить свою личность и поставить подпись. За этим будущее, это круто.

Мне нравится в Дубае. Безопасность здесь превыше всего, а это у меня в приоритете. Жители уходят по делам, не закрывая квартиры. Когда курьеры приносят посылки, то их оставляют прямо под дверьми, и никто ничего не берет.

Слышал историю жителя Дубая, который после караоке случайно забыл кошелек на скамейке. Прошло около суток, он приехал к той скамейке и обнаружил, что кошелек так там и лежит, никто его не забрал. Еще слышал про человека, который нашел около пяти миллионов дирхамов и сдал их в полицейский участок. Это более 100 миллионов рублей. И так в Дубае везде. Людям здесь ничего чужого не надо.

Не могу сказать о Дубае ничего плохого. Здесь очень строгие законы, мало ли что. Лучше либо говорить хорошо, либо не говорить вообще.

«Ощущается что-то родное в арабской стране»

Когда приехал в Дубай, то начал прокачивать свой английский. В этом мне очень помогло общение с водителями, так как я часто передвигаюсь на такси. Оказалось, что все таксисты знают нашего президента. И все считают, что он great leader. Когда они узнавали, что я из России, то говорили: Vladimir Putin is the best leader.

Я, конечно, был невероятно удивлен, что иностранец, например, из Нигерии, знает, кто такой Владимир Путин. Но мы практически не разговаривали о политике. Просто общались. Многие, кстати, говорили, что никогда не видели снег и мечтают его увидеть.

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В Эмиратах коренных жителей всего 11 процентов. Это очень и очень мало. В Лигу арабских государств входят ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Оман и другие государства. Везде арабский язык, и у всех одна и та же одежда: гандура и хиджаб у женщин. И тяжело понять, глядя на такого человека, житель он ОАЭ или Саудовской Аравии или из Омана приехал. Даже какую-то минимальную оценку дать сложно.

Арабы очень любят пить кофе и курить. Курят они в основном табак-доха из трубки для курения, которая называется медвах. А кальяны здесь ужасные.

У мигранта будут большие проблемы, если у него возникнет конфликт с гражданином ОАЭ. Потому что все суды встанут на сторону местного. Но это редкие случаи, потому что здесь все доброжелательные. У меня, кстати, есть знакомый араб. Замечательный человек, очень интересный, живой. А еще невероятно смешной: через каждое английское слово матерится по-русски. Прямо ощущается что-то родное в арабской стране.

«Русские девушки — самые красивые»

В основном здесь живут мигранты. Поэтому когда знакомишься с людьми, сперва всегда задаешь вопрос: «Откуда ты?» Я живу в районе Дубай Марина, это один из самых русскоязычных районов города. Здесь гуляешь вдоль залива и слышишь русскую речь практически везде: в магазинах, на улицах.

Кстати, в Дубае очень легко понять, русская девушка идет по улице или нет. Русские девушки красивые, ухоженные. Когда я вижу шикарную со вкусом одетую девушку, с идеальным маникюром, то сразу понимаю, что она русская. Говорю: «Здравствуйте». И мне отвечают: «Здравствуйте». Еще ни разу не прогадал. Русские девушки — самые красивые. Это факт.

Я знакомился со многими людьми в Дубае. И с русскими в том числе. Я знаю людей из Томска, Новосибирска, Москвы, Ростова. Но самая запоминающаяся встреча была с парнем из Донецка. Я был обескуражен, не знал, что ему говорить. Он спросил, что я здесь делаю. Я ответил. А потом он заявил: «Да нет, я не спрашивал, почему ты сюда приехал. Я хотел узнать, чем ты тут занимаешься». И в этот момент я понял, что диалог у нас будет нормальным.

Здесь люди вне политики. Я видел, как русские и украинцы работают в одном магазине. Я видел, как они едят за одним столом. Видел, как они смеются. Сюда все приезжают просто жить, работать и отдыхать.

Ритм жизни здесь везде разный, в зависимости от района. В центральном районе Даунтаун Дубай или в Дубай Марине всегда какой-то движ. Здесь отдыхают и гуляют люди. А где-то на окраинах, в районе Дубай Хиллс, например, спокойно. Там летают птички, не ездят машины, не шумно.

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Работает тут все очень медленно. Для меня это непривычно, потому что я работаю в быстром темпе. Когда мне говорят, что нужно что-то сделать сегодня, я делаю это сегодня. А здесь говорят «надо сегодня», но согласовывают завтра, а делают вообще дней через пять. Это очень долго.

У меня ненормированный график работы. Мне необходимо быть на связи 24/7. В любой момент мне может написать руководство, и я должен буду куда-нибудь поехать: что-то привезти, кого-то встретить. Я должен быть всегда и везде. Поэтому выходит, что я работаю семь дней в неделю без выходных.

«В Дубае ты платишь за все»

Я живу в квартире с коллегами, их около восьми человек. Живем — не тужим. Квартира предоставляется компанией. В этом плане нам повезло, потому что аренда здесь очень дорогая. Стоимость квартиры с двумя спальнями в районе Дубай Марина составляет около пяти тысяч дирхамов — по нынешнему курсу это примерно 130 тысяч рублей в месяц. Коммуналка за год стоит 20 тысяч дирхамов (510 тысяч рублей).

Однако зарплаты здесь очень хорошие. Есть статистика, которая показывает, сколько лет вам нужно работать, чтобы стать миллионером в той или иной стране. В Эмиратах нужно работать около 20 лет, в то время как в России — больше 100.

Цены здесь довольно высокие, каждый месяц меняются. Образование дорогое. Обучение ребенка в школе стоит около полутора миллионов рублей в год. Дорого передвигаться на такси. Чтобы доехать от Дубай Марины до Дубай Молла, нужно около полутора тысяч рублей. Одна поездка в метро стоит пять дирхамов (130 рублей). Это на самом деле по-божески.

Бензин — около 60 рублей за литр. А продукты везде по-разному. Где-то меньше, где-то больше. Но какие-нибудь помидоры можно купить по 80 рублей за килограмм, а огурцы — по 100 рублей.

В кафе и ресторанах тоже высокие цены. Я вот очень люблю ходить в местный «Старбакс», там классная атмосфера. Кофе там стоит 25 дирхамов (640 рублей).

Кофе за 600 рублей в Казани я никогда бы не взял. Максимум — за 300. И то подумал бы два раза.

А здесь для меня отдать 600 рублей за кофе — раз плюнуть. Я получаю зарплату в местной валюте, поэтому могу спокойно рассчитывать свои траты. Вообще, я здесь мало денег трачу, потому что не плачу за жилье и коммуналку.

А еще здесь дорогая мобильная связь по сравнению с Россией. У меня безлимитный интернет и 900 международных минут на звонки, я могу звонить в любые точки мира. И все это стоит 300 дирхамов — это 7,6 тысячи рублей в месяц.

Однажды обращался здесь в стоматологическую клинику. Мне кажется, стоматолог — самый дорогой врач здесь. В одной клинике мне предлагали удалить нерв за 3,5 тысячи дирхамов (90 тысяч рублей). В итоге я нашел другого врача, он сделал все в два раза дешевле. Неплохо сделал. Правда, побаливает иногда. Не должно, наверное, но периодически побаливает. Ну а что я хотел? Это в два раза дешевле.

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Как-то еще заходил в русскую стоматологическую клинику доктора Жака. Ужасное место. Я зашел туда, и меня будто телепортом отправили в Россию, причем лет на 15 назад. На полу ужасный линолеум, на стенах — ужасные плитки. В стоматологическом кабинете было отвратительное старое кресло. Я прям вспотел от страха.

Я ходил по многим стоматологическим клиникам, изучал цены. Я не мог понять, почему одна и та же услуга где-то стоит три тысячи дирхамов, где-то тысячу, где-то 500. Но потом ты замечаешь, как везде отличаются ремонт и оборудование. И ты понимаешь, что переплачиваешь за качество.

У меня товарищ однажды поранился сильно. По приезде в больницу он отдал 280 дирхамов просто за то, что ему перевязали палец. Это семь тысяч рублей за перевязку. В Дубае ты платишь за все. Просто за все.

«Не хватает своих людей»

Я начал сильно тосковать по дому после Нового года, когда из Дубая уехали мои подруги-коллеги. Это были последние люди в этом городе, с которыми можно было поболтать, посмеяться, повеселиться. В тот период мое эмоциональное состояние стало нестабильным и странным. Мне никто не писал, не звонил, я чувствовал себя брошенным.

Друзей я здесь не нашел. Мне тяжело сближаться с новыми людьми, это мой загон. Но я очень хочу найти друзей. Я на стенку лезу, мне нужно общение. И я хочу обниматься. Я не обнимался уже месяцев пять. Для меня это пытка. Мне необходим тактильный контакт с близкими людьми.

Из еды скучаю по пельменям, чак-чаку, пахлаве. Пахлава здесь есть, но она не такая, как у нас в Казани. Пельмени тоже можно найти в русских магазинах, но хочется домашних.

Я очень люблю Россию. Я очень люблю Татарстан. Для меня нет лучше места, чем Казань. Думаю, что побываю во многих городах мира за свою жизнь, но Казань навсегда останется для меня самым любимым и самым родным городом. В нем я стал личностью.

Здесь я потерял все: отношения, квартиру, семью, друзей. Но нашел себя. И я считаю, это очень равноценный обмен. Потому что когда ты в гармонии с собой, ты в гармонии со всеми. Это очень круто.

Я многое здесь понял: кому я нужен, а кому нет, как жить в гармонии с собой. Именно здесь я начал ходить к психологу. Очень сильно я здесь изменился.

Я понял себе цену и перестал в себе сомневаться. Я осознал, что я хороший и умный человек. Осознал, что друзьями могут стать те люди, с которыми ты никогда не виделся вживую. А те, кто регулярно был рядом с тобой, — и не друзья вовсе. В Дубае очень здорово. Если закрыть все мои потребности, то я без сомнений остался бы здесь жить.