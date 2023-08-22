Кем по национальности был Эдуард Хиль
Эдуард Хиль, народный артист РСФСР, оставил свой след в истории советской эстрады. Он стал известен благодаря своим песням, таким как «Лесорубы», «Лунный камень», «Песня о друге», «Голубые города», «А люди уходят в море». Но кем был по национальности Эдуард Хиль?
Согласно документам, Эдуард Анатольевич Хиль родился в Смоленске в 1934 году. Однако сам певец утверждал, что его год рождения был указан неправильно из-за утери документов во время эвакуации. Он упоминал, что в его роду были испанцы. И действительно, фамилия Хиль вызывает вопросы о ее происхождении.
Существует несколько версий происхождения фамилии Хиль. Одна из них говорит о древнерусских корнях этой фамилии. Однако более правдоподобной кажется другая гипотеза. Слово «хиль» может быть искаженным белорусским словом «гиль», что означает снегирь. Фамилия Гиль действительно встречается в Белоруссии, а Смоленск находился на границе с Белорусской ССР. Также стоит отметить, что Гиль - это мужское имя на иврите.
Отец Эдуарда, Анатолий Васильевич Хиль, работал механиком, а дед по отцовской линии был руководителем церковного хора, но был репрессирован. Мать Эдика, Елена Павловна Калугина, работала бухгалтером. К началу Великой Отечественной войны родители развелись, и Эдуард жил с матерью и отчимом в Смоленске. Во время войны его удалось эвакуировать в детский дом под Уфой.
Жизнь в детском доме была нелегкой для Эдуарда. Он несколько раз пытался бежать на фронт вместе с друзьями, но их всегда ловили и возвращали обратно. Мальчик страдал из-за своей фамилии, которая казалась многим похожей на немецкую. Мать отыскала Мать отыскала Эдика лишь в 1943 году. Мальчик страдал сильной дистрофией, не мог даже самостоятельно ходить. Увидев конфеты, которые привезла мама, спросил: «А хлеб у тебя есть?» Ей пришлось 25 километров нести сына на руках до ближайшей железнодорожной станции. Они вернулись в Смоленск, но и там их настиг голод. Чтобы справиться с голодом, Эдуард начал курить, но позже вынужден был бросить эту привычку из-за ее влияния на его голос.
После войны Эдуард Хиль продолжил свое образование в Ленинградском полиграфическом техникуме, затем занимался в оперной студии Дворца культуры имени Кирова и окончил Ленинградскую консерваторию в 1960 году. После окончания консерватории он стал солистом Ленконцерта и получил огромный успех и признание.
В 70-е годы в СССР начались гонения на эстрадных певцов, которых обвиняли в космополитизме и перенимании западных манер и стиля одежды. Хуже всего приходилось артистам еврейского происхождения: их нередко отстраняли от эфиров, не выпускали на гастроли, не издавали пластинки с песнями. Эдуард Хиль стал одной из жертв этих гонений. Однако, когда руководитель Центрального телевидения Сергей Лапин заявил, что новый год должен начаться без Ларисы Мондрус, Вадима Мулермана и Эдуарда Хиля, один из редакторов заявил, что Хиль вовсе не еврей.
Сам Эдуард Хиль поддерживал версию о своем испанском происхождении. Он ссылался на историка, который утверждал, что фамилия Хиль является испанской. Певец предполагал, что его предки могли попасть в Россию во время службы в армии Наполеона. Однако точное происхождение фамилии Хиль до сих пор остается загадкой.
Таким образом, национальность Эдуарда Хиля остается неопределенной. Возможно, его предки имели испанские корни, но точное происхождение фамилии Хиль остается неизвестным.