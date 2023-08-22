Кем по национальности был Эдуард Хиль

Эдуард Хиль, народный артист РСФСР, оставил свой след в истории советской эстрады. Он стал известен благодаря своим песням, таким как «Лесорубы», «Лунный камень», «Песня о друге», «Голубые города», «А люди уходят в море». Но кем был по национальности Эдуард Хиль?

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Согласно документам, Эдуард Анатольевич Хиль родился в Смоленске в 1934 году. Однако сам певец утверждал, что его год рождения был указан неправильно из-за утери документов во время эвакуации. Он упоминал, что в его роду были испанцы. И действительно, фамилия Хиль вызывает вопросы о ее происхождении.

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Существует несколько версий происхождения фамилии Хиль. Одна из них говорит о древнерусских корнях этой фамилии. Однако более правдоподобной кажется другая гипотеза. Слово «хиль» может быть искаженным белорусским словом «гиль», что означает снегирь. Фамилия Гиль действительно встречается в Белоруссии, а Смоленск находился на границе с Белорусской ССР. Также стоит отметить, что Гиль - это мужское имя на иврите.

Отец Эдуарда, Анатолий Васильевич Хиль, работал механиком, а дед по отцовской линии был руководителем церковного хора, но был репрессирован. Мать Эдика, Елена Павловна Калугина, работала бухгалтером. К началу Великой Отечественной войны родители развелись, и Эдуард жил с матерью и отчимом в Смоленске. Во время войны его удалось эвакуировать в детский дом под Уфой.

Жизнь в детском доме была нелегкой для Эдуарда. Он несколько раз пытался бежать на фронт вместе с друзьями, но их всегда ловили и возвращали обратно. Мальчик страдал из-за своей фамилии, которая казалась многим похожей на немецкую. Мать отыскала Мать отыскала Эдика лишь в 1943 году. Мальчик страдал сильной дистрофией, не мог даже самостоятельно ходить. Увидев конфеты, которые привезла мама, спросил: «А хлеб у тебя есть?» Ей пришлось 25 километров нести сына на руках до ближайшей железнодорожной станции. Они вернулись в Смоленск, но и там их настиг голод. Чтобы справиться с голодом, Эдуард начал курить, но позже вынужден был бросить эту привычку из-за ее влияния на его голос.

После войны Эдуард Хиль продолжил свое образование в Ленинградском полиграфическом техникуме, затем занимался в оперной студии Дворца культуры имени Кирова и окончил Ленинградскую консерваторию в 1960 году. После окончания консерватории он стал солистом Ленконцерта и получил огромный успех и признание.

В 70-е годы в СССР начались гонения на эстрадных певцов, которых обвиняли в космополитизме и перенимании западных манер и стиля одежды. Хуже всего приходилось артистам еврейского происхождения: их нередко отстраняли от эфиров, не выпускали на гастроли, не издавали пластинки с песнями. Эдуард Хиль стал одной из жертв этих гонений. Однако, когда руководитель Центрального телевидения Сергей Лапин заявил, что новый год должен начаться без Ларисы Мондрус, Вадима Мулермана и Эдуарда Хиля, один из редакторов заявил, что Хиль вовсе не еврей.

Сам Эдуард Хиль поддерживал версию о своем испанском происхождении. Он ссылался на историка, который утверждал, что фамилия Хиль является испанской. Певец предполагал, что его предки могли попасть в Россию во время службы в армии Наполеона. Однако точное происхождение фамилии Хиль до сих пор остается загадкой.