На фотографии принца Гарри обнаружили фотошоп

"Новая фотография принца Гарри на BetterUp мало что меняет в том факте, что он сильно лысеет", "У меня нет привычки обсуждать внешность людей, но Гарри начал с того, что высмеял своего брата за то же самое. Он больше никого не обманывает, и отрицание очевидного не идет ему на пользу", "Его брат с достоинством воспринял потерю волос несмотря на шутки брата на его счет. Гарри теперь снова выглядит дураком из-за того, что отказывается признать, что ему больше не 25 и ему нужна другая стрижка, которая поможет справиться с выпадением волос", - написали пользователи X, ранее известного как Twitter.