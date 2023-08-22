Умерла артистка-вундеркинд Глория Коутс

19 августа ушла из жизни американская артистка Глория Коутс, композитор, художница и иллюстратор.

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Коутс, вундеркинд, начавшая сочинять музыку еще в детстве, после сформировалась как уважаемый постминималист. Указывала, что повлияли на нее Лигети и Ксенакис. Так что логично, что работы усопшей охотно издавал на своем лейбле Tzadik Джон Зорн.

Музыка Глории звучит в хорроре "Другой вид", на ее счету массив песен на стихи Эмили Дикинсон, сценические композиции к постановкам Шекспира (достаточно дикий саундтрек к "Гамлету" 1965-го - с терменвоксом и пленочными лупами) и австрийского декадента Гофмансталя. Экспериментов с электроникой покойная тоже не чуралась.

Артистка ушла из жизни в Мюнхене - в Германии Глория жила с конца 60-х, активно концертируя и продвигая на немецком радио американских авторов.

Лишь после смерти Коутс выяснилось, что родилась она в 1933 году, а не в 1938-м, как сама говорила.