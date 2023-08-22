Самый секретный человек в СССР: чем занимался комиссар Федотов
По внешности этого человека никто не мог бы предположить, чем он на самом деле занимается.
Петр Федотов напоминал обыкновенного советского интеллигента. Однако за его плечами был далеко не «профессорский» опыт.
Биография
В феврале 1941 года в состав Народного комиссариата государственной безопасности было включено 2-е управление, которое занималось контрразведкой. Руководил им комиссар 3 ранга Пётр Федотов. Его главной задачей было обеспечение безопасности секретов СССР от шпионов во время Великой Отечественной войны.
Пётр Федотов родился в небогатой семье в Петербурге. Во время Гражданской войны он стал политруком в армии. В 1921 году он начал служить в различных органах ЧК-НКВД. В течение 16 лет Федотов работал на Северном Кавказе, постепенно продвигаясь по службе. Одним из его заслуг было участие в ликвидации крупных чеченских бандитов Мазы Шадаева и Али Митаева. Он зарекомендовал себя как усидчивый и дисциплинированный сотрудник, склонный к аналитической работе. Однако начальство отмечало, что он иногда слишком медленно принимает решения.
В то время, когда его коллеги из ЧК были расстреляны в 1937 году во время "чистки", Пётр Федотов получил назначение в Главное управление госбезопасности НКВД. Он некоторое время возглавлял отдел, который боролся с политической оппозицией, такой как троцкисты, националисты и другие "контрреволюционеры".
Начальник контрразведки
В управлении контрразведки при Петре Федотове было 6 отделов. Первые четыре выявляли шпионов разных государств, причем главным из них был «немецкий» первый отдел, отвечавший за работу с вражеской агентурой. Пятый отдел отвечал за спецмероприятия, а шестой – за охрану дипкорпусов.
В НКВД всерьёз рассматривали возможность захвата немцами Москвы. В этом случае Федотов должен был остаться в оккупированной столице и возглавить подпольное сопротивление, устраивая диверсии и взрывы. Хотя этого не произошло, работы у советских контрразведчиков хватало.
Например, широкое распространение получила практика «радиоигр» - используя перехваченные радиостанции, русские передавали в абвер дезинформирующие сведения. Таким образом удалось задержать несколько сотен агентов врага.
На счету Петра Федотова – срыв покушений на Сталина, Рузвельта и Черчилля во время конференций в Иране и в Ялте. Именно «незаметный» начальник контрразведки помешал планам знаменитого нацистского диверсанта Отто Скорцени. По окончании войны Федотову присвоили звание генерал-лейтенанта. Он оставался во главе 2-го управления уже МГБ до сентября 1946 года.
Последующие годы
В дальнейшем несколько лет Петр Федотов руководил не контрразведкой, а заграничной разведкой, будучи заместителем председателя Комитета информации при совете министров Вячеслава Молотова. В этой должности он оставался до 1952 года, однако объем его ответственности на посту из-за частых реорганизаций периодически менялся. Несмотря на высокую оценку его деятельности, после расформирования комитета Федотов в течение года оставался не у дел, прозябая в резерве МГБ.
После смерти Сталина, казалось, фортуна вновь улыбнулась Федотову. Он был возвращен к прежним занятиям и руководил контрразведкой с 1954 по 1956 годы. Однако хрущевская оттепель поставила крест на карьере Петра Васильевича. Ему припомнили тот факт, что в 1940-е годы он организовал операцию «ложный закордон». Жителей Дальнего Востока забрасывали якобы за границу, где с ними работали фальшивые «японские спецслужбы». Если же советские граждане соглашались шпионить на японцев, их «разоблачали» в СССР, после чего расстреливали или давали срок. Посредством сфабрикованных этим способом дел было осуждено 130 человек.
В 1959 году Петра Федотова лишили звания генерал-лейтенанта и изгнали из коммунистической партии с формулировкой «за нарушения социалистической законности». Через 4 года он умер в Москве.