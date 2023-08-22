Самый секретный человек в СССР: чем занимался комиссар Федотов

По внешности этого человека никто не мог бы предположить, чем он на самом деле занимается.

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Петр Федотов напоминал обыкновенного советского интеллигента. Однако за его плечами был далеко не «профессорский» опыт.

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Биография

В феврале 1941 года в состав Народного комиссариата государственной безопасности было включено 2-е управление, которое занималось контрразведкой. Руководил им комиссар 3 ранга Пётр Федотов. Его главной задачей было обеспечение безопасности секретов СССР от шпионов во время Великой Отечественной войны.

Пётр Федотов родился в небогатой семье в Петербурге. Во время Гражданской войны он стал политруком в армии. В 1921 году он начал служить в различных органах ЧК-НКВД. В течение 16 лет Федотов работал на Северном Кавказе, постепенно продвигаясь по службе. Одним из его заслуг было участие в ликвидации крупных чеченских бандитов Мазы Шадаева и Али Митаева. Он зарекомендовал себя как усидчивый и дисциплинированный сотрудник, склонный к аналитической работе. Однако начальство отмечало, что он иногда слишком медленно принимает решения.

В то время, когда его коллеги из ЧК были расстреляны в 1937 году во время "чистки", Пётр Федотов получил назначение в Главное управление госбезопасности НКВД. Он некоторое время возглавлял отдел, который боролся с политической оппозицией, такой как троцкисты, националисты и другие "контрреволюционеры".

Начальник контрразведки

В управлении контрразведки при Петре Федотове было 6 отделов. Первые четыре выявляли шпионов разных государств, причем главным из них был «немецкий» первый отдел, отвечавший за работу с вражеской агентурой. Пятый отдел отвечал за спецмероприятия, а шестой – за охрану дипкорпусов.

В НКВД всерьёз рассматривали возможность захвата немцами Москвы. В этом случае Федотов должен был остаться в оккупированной столице и возглавить подпольное сопротивление, устраивая диверсии и взрывы. Хотя этого не произошло, работы у советских контрразведчиков хватало.

Например, широкое распространение получила практика «радиоигр» - используя перехваченные радиостанции, русские передавали в абвер дезинформирующие сведения. Таким образом удалось задержать несколько сотен агентов врага.

На счету Петра Федотова – срыв покушений на Сталина, Рузвельта и Черчилля во время конференций в Иране и в Ялте. Именно «незаметный» начальник контрразведки помешал планам знаменитого нацистского диверсанта Отто Скорцени. По окончании войны Федотову присвоили звание генерал-лейтенанта. Он оставался во главе 2-го управления уже МГБ до сентября 1946 года.

Последующие годы

В дальнейшем несколько лет Петр Федотов руководил не контрразведкой, а заграничной разведкой, будучи заместителем председателя Комитета информации при совете министров Вячеслава Молотова. В этой должности он оставался до 1952 года, однако объем его ответственности на посту из-за частых реорганизаций периодически менялся. Несмотря на высокую оценку его деятельности, после расформирования комитета Федотов в течение года оставался не у дел, прозябая в резерве МГБ.

После смерти Сталина, казалось, фортуна вновь улыбнулась Федотову. Он был возвращен к прежним занятиям и руководил контрразведкой с 1954 по 1956 годы. Однако хрущевская оттепель поставила крест на карьере Петра Васильевича. Ему припомнили тот факт, что в 1940-е годы он организовал операцию «ложный закордон». Жителей Дальнего Востока забрасывали якобы за границу, где с ними работали фальшивые «японские спецслужбы». Если же советские граждане соглашались шпионить на японцев, их «разоблачали» в СССР, после чего расстреливали или давали срок. Посредством сфабрикованных этим способом дел было осуждено 130 человек.