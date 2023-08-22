Умер создатель легендарных комиксов Marvel Дэн Грин
Ушла еще одна из легенд мира комиксов - художник Дэн Грин. Артист скончался в возрасте 70 лет после продолжительной болезни. Информация об этом появилась на тематических ресурсах, в частности - на CBR.
Грин родился в 1952 году в Мичигане и начал профессионально работать в индустрии в 70-е. Сотрудничал с обоими Ромита - старшим и младшим, с Кирби и Дитко, дюжиной других.
В арсенале художника - комиксы про Человека-паука, "Людей Икс", Халка, Росомаху, Доктора Стрэнджа, "Лигу справедливости", Тарзана, Капитана Марвел, Железного Кулака, Годзиллу и "Мстителей", иллюстрации к Эдгару По.
Джон Бирн, один из архиважных людей Marvel, неоднократно называл Грина своим любимым контуровщиком.