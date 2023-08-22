Что Кейт Миддлтон запрещено делать из-за ее королевского статуса

Эксперты и СМИ часто обсуждают стиль жизни представителей королевской семьи, а именно свод законов и правил, которые им необходимо беспрекословно соблюдать.

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В начале лета Кейт Миддлтон посетила выставку цветов в Челси, где пообщалась с поклонниками, большую часть которых составляли дети. Маленькие фанаты с упоением слушали на принцессу Уэльскую и слёзно просили оставить им автограф, однако супруге принца Уильяма пришлось признаться в том, что она не сможет этого сделать, ведь ей нужно следовать строгому правилу, который запрещает оставлять свою подпись на сувенирах или плакатах.

«Мне не разрешено ставить свою подпись, это просто одно из правил», — объяснила принцесса.

После того, как Уэльская вместе со школьниками осмотрела сад Королевского энтомологического общества, принцесса решила порадовать детей и вместо автографа оставила им рисунки, которые лично сделала вместе с ними во время пикника. Также Кейт ответила на вопросы детей и рассказала, что королевские представители очень много работают.

Если говорить об ограничениях, то после смерти королевы Елизаветы II в британской короне произошла отмена запрета на селфи. Безусловно, если монарший представитель не любит фотографироваться, то это его желание, но если он не возражает, то теперь может так порадовать своих поклонников.