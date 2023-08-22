Каким мир запомнит Тото Кутуньо

22 августа на 81-м году жизни скончался итальянский певец Тото Кутуньо. Он на протяжении 11 лет боролся с раком, перенес сложную операцию и курс химиотерапии.

Вспоминаем, каким был Тото Кутуньо.

Жизнь и карьера

Тото родился 7 июля 1943 года в тосканской коммуне Фоздиново, а при рождении получил имя Сальваторе. Его отец служил на военно-морском флоте, поэтому семья часто переезжала.

Тото еще в детстве заинтересовался музыкальными инструментами и начал самостоятельно учиться играть на них. Уже в 7 лет он стал ударником в группе отца, начал осваивать гитару и аккордеон.

Удивительное терпение, которое проявлял маленький Тото, привело его к третьему месту на конкурсе аккордеонистов.

Будущий музыкант получил экономическое образование по специальности бухгалтер.

Однако Тото Кутуньо не работал бухгалтером ни дня, а параллельно с учебой он играл в музыкальных группах. Композитор ездил на фестивали и концерты, но не получал большого отклика, потому что группы исполняли чужие песни.

После этого Тото понял, что сочиненный им самим текст понравится людям больше, потому что будет идти от души.

В его песнях было много лирики и чувственности: нежные итальянские мелодии сделали Кутуньо знаменитым на весь мир.

Певец не раз приезжал в Россию с концертами, где получал колоссальный отклик от слушателей. Тото говорил, что “полюбил Россию с первого взгляда”. Он навсегда оставил след в итальянской музыке.

Несколько фактов о знаменитом певце