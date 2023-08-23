«В душе я русский»: почему Тото Кутуньо называл Россию второй родиной

Итальянский певец Тото Кутуньо скончался 22 августа на 81-м году жизни. Он часто бывал с концертами в России, дружил с Львом Лещенко, гостил в доме у Аллы Пугачевой и говорил о президенте РФ как о человеке, в котором чувствуется сила. Почему артист из Италии называл Россию второй родиной и как она отвечала ему всенародной любовью – в материале «ФедералПресс».

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Россия – как первая любовь

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Впервые в СССР Тото Кутуньо побывал 26 лет назад, тогда страна показалась ему очень далекой, но в то же время притягательной. Вскоре, разъезжая по городам, он говорит, что стал чувствовать себя в «своей тарелке». Однажды на концерте в Тюмени она сделал такое признание.

«Москва – это Европа, я бы сказал, даже слишком европейский город. Мне больше нравятся такие города, как ваш – Тюмень, здесь какая-то особая атмосфера», – говорил артист в 2006 году.

Для него были открыты все площадки России. Он выступал в том числе и в Кремле, встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Он мне очень нравится, на мой взгляд, в нем чувствуется сила», – поделился с журналистами Тото Кутуньо о главе России.

За это интервью в марте 2019 года власти Украины потребовали закрыть для певца въезд в страну, обвинив в том, что входит в «круг друзей Путина». Для Киева он стал «агентом Кремля» и персоной нон-грата.

Кутуньо считал, что русские очень любят ностальгию и песни, которые возвращают их в годы молодости, в то счастливое время, когда у них все было еще впереди. Еще он называл Россию второй родиной, потому что к нему здесь относились со всей душой. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева не раз угощала певца у себя дома. Кутуньо вспоминал, что такие визиты запомнились ему очень вкусной едой и «рюмкой водки на столе».

«Лашатэ ми кантарэ… Прощай, Тото...»

Так актер Станислав Садальский попрощался с мировой сзездой экстрады на своем сайте. В день смерти Тото Кутунью он рассказал своим подписчикам, что в последний раз виделся с певцом пять лет назад в аэропорту Парижа. Это была случайная встреча.

«Тото давно и очень тяжело болел, даже в аэропорту мы заметили, что он был совершенно белый. Но тем не менее он продолжал писать свои замечательные песни и как раз тогда летел на очередные гастроли», – поделился звезда российского кинематографа.

Садальский говорит, что в России всегда считали «Тото немножко русским», хотя оснований для этого не было никаких, кроме того, что маэстро родился в тосканском городке «с каким-то почти нашим названием Фодзиново».

«Я очень жалею, что не могу говорить по-русски», – как-то сказал он», – вспоминает артист.

Певец Лев Лещенко вспоминает, что Тото Кутуньо был другом России, через него советские люди знакомились с зарубежной эстрадой.

«Он озвучивал практически целую эпоху 1990-х и 2000-х годов. Был популярен у нас в стране и за рубежом, мировая звезда. Очень жаль, когда уходят такие люди. Что-то пустеет в нашем музыкальном мире», – подчеркнул Лев Лещенко, его слова приводит РЕН ТВ.

Болезнь оказалась сильнее

С онкологией Тото Кутуньо боролся на протяжении последних 15 лет. В какой-то момент казалось, что он смог победить рак, но случился рецидив. Он попал в клинику и последние недели провел под присмотром врачей. Его сердце перестало биться днем, 22 августа. Завтра многомилионная армия поклонников отдаст ему дань памяти аплодисментами. Итальянца с русской душой проводят в последний путь в знаменитой церкви Santi Nereo e Achilleo.