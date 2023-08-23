Убийство Сергея Кирова: кто был «заказчиком» на самом деле

Первый секретарь Ленинградского областного комитета ВКП (б) Сергей Киров был убит 1 декабря 1934 года в Смольном. Убийцей был коммунист Леонид Николаев, на тот момент – безработный.

Результат следствия, проведенного НКВД, указал на причастность подпольной "троцкистско-зиновьевской организации" к убийству. Вместе с Николаевым было представлено к суду еще 13 человек, подозреваемых в оппозиционной деятельности внутри партии. В ночь с 28 на 29 декабря того же года все они были расстреляны. В течение следующего года были осуждены еще более тысячи человек, имевших связи с ранее осужденными или обвиненными в неблагонадежности, включая 17 человек, которым было назначено высшее наказание. Расстреляли также многих родственников убийцы Кирова, включая его брата, жену, сестру жены и мужа сестры жены. Старшая сестра Николаева была расстреляна в 1938 году. Репрессии, вызванные непосредственно делом об убийстве Кирова, затронули 12 тысяч человек из бывших "эксплуататорских классов".

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После ХХ съезда КПСС пошла волна разоблачений сталинских преступлений. Появилась версия, что Кирова ликвидировали по приказу Сталина. Этой версии придерживался сам Н.С. Хрущёв, давший указание расследовать это дело с целью найти в нём улики против Сталина. Однако на публикацию результатов работы созданной для этого комиссии Хрущёв наложил запрет. Очевидно, они не подтвердили причастности Сталина к убийству Кирова. Впоследствии из материалов комиссии пропали многие важные документы. В 1990 году предпринятое Комитетом партийного контроля при ЦК КПСС, КГБ СССР и Генеральной прокуратурой СССР совместное расследование привело к официальному заключению, из которого явствует, что Сталин и органы НКВД к гибели Кирова отношения не имеют.

Тем не менее информация о том, что Сталин организовал убийство Кирова, то и дело всплывает во многих книгах и публикациях. Её пробовали обосновать такие авторитетные историки, как Р. Медведев и англо-американец Р. Конквест. На чем же основаны их утверждения?

В феврале 1934 года состоялся XVII съезд ВКП (б), получивший в пропагандисткой литературе неофициальное наименование «съезд победителей». Съезд констатировал успех коллективизации и индустриализации, укрепление власти пролетариата и победу социализма по всему фронту. Бурный поток похвал, лившийся на съезде в адрес «организатора» всех этих достижений И.В. Сталину, положил начало культу его личности. Внешне, таким образом, этот съезд выглядел как личный триумф самого Сталина, устранившего до этого всякую открытую внутрипартийную оппозицию своей власти.

Но подводные течения были не столь благоприятными для вождя. На съезде, как и положено, прошли выборы нового состава ЦК. По установившейся уже традиции число предложенных кандидатов в точности соответствовало числу предполагаемых к избранию членов. Однако голосование было тайным, причём за каждую кандидатуру в отдельности. Киров получил только три чёрных шара – меньше всех остальных, тогда как Сталин – 270, больше всех. Разумеется, за Сталина было большинство участников съезда, и он прошёл в ЦК, а затем был переизбран первым секретарём партии. Но результаты этого тайного голосования показали Сталину, что в партии существуют скрытые противостоящие ему силы. Тогда он решил одним выстрелом убить сразу двух зайцев – избавиться от своего популярного конкурента и развернуть репрессии в партийных рядах против затаившейся оппозиции. К 1939 году были уже расстреляны более половины участников «съезда победителей», хотя сколько было среди них тех, кто голосовал против Сталина – точно сказать нельзя.

Конквест считал, что у Кирова и Сталина к тому времени появились разногласия по многим политическим вопросам. Например, Киров отрицал заслуги Сталина в революционной деятельности в Закавказье (Киров тоже в ней участвовал), тормозил проведение коллективизации в Ленинградской области и увеличил там норму выдачи продуктов по карточкам. Медведев добавлял к этому, что Киров не поддерживал сталинскую непримиримость в отношении западной социал-демократии. Однако нет никаких серьёзных подтверждений указанных расхождений. Киров выполнял все указания Сталина по проведению коллективизации, а нормы продовольственной помощи нередко варьировались местными партийными руководителями. Наконец, в 1935 году по указанию Сталина Коминтерн сам провозгласил курс на союз с социал-демократией против угрозы фашизма.

Самое же главное, что Киров не был соперником Сталина в борьбе за власть. Он всегда твёрдо придерживался любого уклона «генеральной линии партии», санкционированного Сталиным. Малое количество голосов против Кирова на съезде не свидетельствует само по себе о его популярности. Многие серые, мало кому известные лица проходили в члены ЦК на таких выборах тоже практически единогласно – потому что ни у кого не было против них камня за пазухой. В официальном перечислении членов Политбюро в то время фамилия Кирова стояла на восьмом месте. Если бы Сталин хотел избавиться от Кирова, то ему было бы проще и вернее устроить его снятие с поста за какие-нибудь «упущения в работе», коих тогда у любого партийного руководителя можно было при желании найти сколько угодно.

Есть версия, что Сталин сам не организовывал убийство, но распорядился не препятствовать ему. Ещё 15 октября 1934 года Николаев был задержан с пистолетом возле дома, где жил Киров, но по странной причине отпущен. Однако властью отдавать соответствующие приказы охране Кирова обладали и соответствующие чины НКВД. Они были гораздо ближе к разворачивающемуся действию. И почему бы не предположить, что глава НКВД Г.Г. Ягода подстроил всё, чтобы иметь повод развернуть репрессии и укрепить своё положение (которое к тому моменту пошатнулось). Сталин тогда уже не слишком доверял Ягоде (в 1936 году он снял его с должности, а вскоре Ягода был расстрелян), поэтому как бы он вдруг дал Ягоде столь ответственное поручение, как организация убийства Кирова?

Учитывая недоказанность обвинения Сталина в этом деле, видимо, наиболее достоверной на сегодняшний день является гипотеза о личных мотивах убийства Кирова: месть Николаева за увольнение из Института истории партии и исключение из ВКП (б), его психическая неуравновешенность и желание войти в историю (о чём свидетельствовал его личный дневник).