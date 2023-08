Каким был творческий и жизненный путь Тото Кутуньо

Кутуньо был одним из самых успешных итальянских исполнителей и композиторов. На его счету более 100 млн копий проданных дисков по всему миру. Им было выпущено 16 альбомов, 10 сборников и 28 синглов. Последний диск - L'italiano - la nuova versione - вышел в 2013 году. За свою блестящую карьеру Тото написал более 300 песен, которыми он щедро делился с коллегами. Джо Дассену он подарил "Et si tu n existais pas", "Salut", для Мирей Матье Кутуньо написал "Ciao, bambino, sorry", для Адриано Челентано - "Amore no" и "Soli". Челентано, кстати, была также предложена знаменитая "Lasciate mi cantare" и "L"italiano", но он почему-то отказался. Поэтому автору пришлось петь ее самому, о чем он ни разу в своей жизни естественно не пожалел. Сегодня, когда Кутуньо не стало, легенды итальянской музыки выстроились в ряд, чтобы в последний раз выразить свое восхищение его талантом и признаться Кутуньо в любви.