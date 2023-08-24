Каким был творческий и жизненный путь Тото Кутуньо

На 81-м году ушел из жизни знаменитый итальянский композитор и певец, автор бессмертных хитов "L'italiano" ("Настоящий итальянец) и "Soli" ("Одни") Тото Кутуньо. Благодаря своей проникновенной музыке, маэстро с грустными глазами сумел покорить сердца многомиллионной аудитории, став настоящим амбассадором итальянской поп-музыки за рубежом.

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Как рассказал журналистам менеджер Кутуньо Данило Манкузо, Тото скончался "после продолжительной болезни" в миланской больнице Сан-Раффаэле, где двумя месяцами раньше умер патриарх итальянской политики Сильвио Берлускони. В 2007 году Кутуньо диагностировали рак предстательной железы, но тогда певец смог одержать победу над коварным недугом. Одним из первых о болезни узнал близкий друг Тото, знаменитый певец Аль Бано, который помог ему найти правильно врача, продлившего жизнь артиста на целых 16 лет. Он прошел курс химиотерапии, а также перенес операцию по удалению почки. Болезнь отступила, но недавно случился рецидив.

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Со своими поклонниками Маэстро "попрощался" в день своего 80-летия, 7 июля, опубликовав видео послание, и поблагодарив аудиторию за преданность и безграничную любовь. "Я не думал, что вас так много", - скромно признался тогда юбиляр.

Творческий путь музыканта можно без преувеличения назвать "итальянской мечтой". Тото (настоящее имя Сальваторе) Кутуньо родился в 1943 году в тосканском городке Фоздиново. Благодаря генам отца, который виртуозно играл на трубе, мальчик самостоятельно освоил не только этот инструмент, но и ударные и аккордеон. Тото начал принимать участие в музыкальных конкурсах с 13 лет, а вскоре уже сам взялся создавать собственные группы. В 1965 году он организовал группу Toto e Tati, в которой выступал ударником и так преуспел в этом, что получил контракт с крупной звукозаписывающей компанией Carosello Records. Его восход на музыкальный Олимп состоялся в 83-м году с музыкального конкурса Сан-Ремо, в котором Кутуньо принял участие аж 15 раз с такими легендарными композициями, как "Serenata" и "L"italiano". Последняя композиция стала не только визиткой карточкой самого артиста, но и неофициальном гимном Италии. В 1990 году Тото стал первым итальянским исполнителем, выигравшим международный конкурс "Евровидение" в Загребе (Хорватия) с песней Insieme 1992.

Кутуньо был одним из самых успешных итальянских исполнителей и композиторов. На его счету более 100 млн копий проданных дисков по всему миру. Им было выпущено 16 альбомов, 10 сборников и 28 синглов. Последний диск - L'italiano - la nuova versione - вышел в 2013 году. За свою блестящую карьеру Тото написал более 300 песен, которыми он щедро делился с коллегами. Джо Дассену он подарил "Et si tu n existais pas", "Salut", для Мирей Матье Кутуньо написал "Ciao, bambino, sorry", для Адриано Челентано - "Amore no" и "Soli". Челентано, кстати, была также предложена знаменитая "Lasciate mi cantare" и "L"italiano", но он почему-то отказался. Поэтому автору пришлось петь ее самому, о чем он ни разу в своей жизни естественно не пожалел. Сегодня, когда Кутуньо не стало, легенды итальянской музыки выстроились в ряд, чтобы в последний раз выразить свое восхищение его талантом и признаться Кутуньо в любви.

"Ты был и будешь великим и незабываемым", - поделился в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) Адриано Челентано, признавшись, что хит всех времен и народов "L'italiano" Кутуньо когда-то посвятил именно ему.

"Тото, дорогой и любимый друг. Партнер по многочисленным и незабываемым творческим и жизненным эпизодам. Я желаю тебя счастливого пути. Мне тебя будет не хватать", - написал Пупо (настоящее имя Энцо Гинацци)



"Прощай Тото, друг всей нашей жизни. Ты жил ради музыки, ради публики. А для нас ты будешь жить всегда", - так отреагировали на уход артиста Ricchi e Poveri.

Ложку дегтя добавил Аль Бано, напомнив о том, что на самом деле Кутуньо по-настоящему любили и ценили за пределами его родной Италии. "По неведомым причинам в Италии к Тото относились со снобизмом, хотя он писал для самого Челентано".

Об удивительной популярности Кутуньо за рубежом сегодня пишут все итальянские издания, отдельно отмечая его феноменальный успех в России. На пике своей карьеры, в 80-х годах, Тото Кутуньо первым из итальянских исполнителей сумел подобрать ключик к многомиллионной аудитории нынешнего просоветского пространства. За пластинками Маэстро стояли очереди, а концерты всегда сопровождались аншлагами. Певец не раз приезжал на гастроли в Советский Союз, а потом и в Россию.

В 2011 году он впервые дал сольный концерт в Кремле. Именно Кутуньо вывел в 2013 году на сцену и театра "Аристон", где проходит знаменитый фестиваль в Сан-Ремо, Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова.

Об этом эпизоде вспомнил в соцсетях известный музыкальный критик Марино Бартолетти., предположив, что, если Тото смог бы сегодня пригласить российский Ансамбль в Сан-Ремо, "это бы стало невероятным миротворческим жестом".