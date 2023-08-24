Невеста Джеффа Безоса стала волонтером в Мексике

Журналистка Лорен Санчес поделилась фотографиями из недавней поездки в Мексику, где она работала волонтером. Об этом пишет People.

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Санчес сотрудничает с компанией This Is About Humanity, которая занимается повышением осведомленности о жизни семей, которые были разлучены и воссоединены.

«Пересекаю границы, чтобы протянуть руку помощи и дать немного любви с This Is About Humanity. Это был невероятно важный опыт. Я провела время с этими удивительными детьми, живущими в приютах. Их стойкость и дух глубоко тронули мое сердце», — подписала серию снимков Санчес.

В поездку возлюбленная Джеффа Безоса отправилась вместе с ее сыном Никко Гонсалесом.

«С моими собственными детьми мы собрались вместе, чтобы приготовить вкусные блюда, кексы и раздать рюкзаки, наполненные играми, мягкими игрушками и предметами первой необходимости», — написала Санчес.

В мае 2023 Джефф Безос сделал предложение Лорен Санчес во время круиза на его суперъяхте Koru. В это же время влюбленные посетили Каннский кинофестиваль, где журналисты заметили на безымянном пальце Лорен помолвочное кольцо с бриллиантом размером около 20 карат.

Миллиардер и телеведущая встречаются с 2019 года. На момент начала романа они оба состояли в официальных браках, но вскоре почти одновременно подали на развод и перестали скрывать свои отношения.