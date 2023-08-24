Скандальная слава Есенина: какие поступки больше всего шокировали

Первая супруга Сергея Есенина, Зинаида Райх, была талантливой актрисой. Вторым мужем Зинаиды был известный режиссер Всеволод Мейерхольд. Еще одной актрисой, связанной с жизнью поэта, была Августа Миклашевская.

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Богемная атмосфера, в которой Есенин оказался, неразрывно связана с театром. Он часто посещал театры и был активным участником театральной жизни.

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Однажды, во время одного из спектаклей Малого театра, Есенин проник за сцену и оказался в гримёрной, где начал пить вино в компании Всеволода Иванова. Когда актриса вернулась в гримёрку, она не смогла самостоятельно выгнать поэта и пришлось вызывать полицию. Увидев полицейского, Есенин решил сбежать и в процессе дважды сразился, но в итоге был арестован и отведен в административный кабинет, где составили протокол. После оформления протокола, полицейский вывел поэта из театра.

Есенин и Маяковский

Самые острые отношения были у Есенина с Маяковским. Два талантливых поэта делили литературный пьедестал, постоянно вступали в полемику. При этом трезво оценивали значимость друг друга. Маяковский не раз говорил, что из всех имажинистов в истории останется один Есенин. Есенин же выделял Маяковского из ЛЕФовцев и завидовал его «политической хватке».

Это был поединок равных. Есенин утверждал, что не хочет делить Россию с такими, как Маяковский, Маяковский остроумно отвечал «Возьмите её себе. Ешьте её с хлебом». Поэты спорили как в стихах, так и в жизни. Маяковский убеждал Есенина:

— Бросьте вы ваших Орешиных и Клычковых! Что вы эту глину на ногах тащите?"

— Я глину, а вы — чугун и железо! Из глины человек создан, а из чугуна что?

— А из чугуна памятники!

Есенин и милиция

Есенин не любил милицию. Даже больше - боялся её. В этом он не раз признавался тому же Ганину. При этом в её московских отделениях Есенин был завсегдатаем. В Москве поэт был на особом контроле. В кафе, которые он обычно посещал, всегда находился сотрудник в штатском.

Скандалы поэта, которые становились логическим окончанием распития спиртного, неизменно приводили Есенина в уже знакомые отделения. До суда, однако дела Есенина не доходили. Выручала слава поэта и полезные знакомства.

Есенин в Америке

Отличился скандалом Есенин и в Америке. На вечере, устроенном Мани Лейбом, Есенин читал «Страну Негодяев» и прочел вместо еврей «жид», чем возмутил кошерную публику. Несмотря на попытки Айседоры Дункан замять скандал, дело кончилось потасовской и уже привычным обвинением Есенина в антисемитизме.

Мало кто понял, что грубая форма обращения была применена Есениным по отношению к нелюбимому им Троцкому, который как-то заметил: «Русский народ нам нужен лишь как хворост для растопки мировой революции. Пусть он сгорит, зато какой займётся пожар...». После инцидента Есенин не раз извинялся, но, что называется, осадок остался.

После смерти

Скандальная слава Есенина преследует поэта и после смерти. Последний скандал был связан с выходом на экраны фильма «Есенин», в котором поэт представлен однобоко: скандалистом и буяном, алкоголиком и смутьяном.