До какого числа может посчитать в уме обычный человек

Способность к быстрому и точному вычислению математических операций является важным навыком в современном мире. Однако, несмотря на наличие калькуляторов и компьютеров, умение считать в уме остается актуальным. Но до какого числа в состоянии посчитать в уме среднестатистический человек?

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Одно из исследований, проведенных в 2019 году в Университете Оксфорда, показало, что среднестатистический человек способен выполнять простые математические операции, такие как сложение, вычитание, умножение и деление, с числами до 100 в уме. Это означает, что большинство людей могут легко посчитать, например, 37 + 58 или 92 - 17 без использования калькулятора.

Однако, когда дело доходит до более сложных операций, таких как возведение в степень, извлечение квадратного корня или вычисление тригонометрических функций, среднестатистический человек начинает испытывать затруднения. Исследование, проведенное в 2017 году в Университете Калифорнии, показало, что большинство людей не могут посчитать в уме с числами, превышающими 1000.

Однако, стоит отметить, что способность к вычислениям в уме может значительно различаться в зависимости от образования и профессии человека. Например, математики, инженеры и физики, благодаря своему специализированному образованию, могут считать в уме с числами гораздо большего порядка. Исследование, проведенное в 2015 году в Массачусетском технологическом институте, показало, что профессионалы в области науки и техники могут считать в уме с числами до 10 000 и даже выше.