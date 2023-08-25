«Начал говорить уже в 4 месяца»: что стало с корейским вундеркиндом

Отец Ким Ун Ёна был убежден в гениальности своего сына и считал, что такие исключительные личности появляются на свет раз в тысячу лет. И это не удивительно: корейский вундеркинд начал говорить уже в 4 месяца, а в 4 года он стал студентом вуза. В течение 10 лет этот одаренный ребенок работал старшим научным сотрудником в NASA.

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Физиологические и интеллектуальные особенности

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С самого начала стало очевидно, что Ким Ун Ён - ребенок необычный. Он появился на свет 8 марта 1962 года, и уже в первые месяцы своей жизни проявил свои особенности. Всего через три месяца после рождения, в мае, он начал ходить, что является удивительным достижением для ребенка его возраста. В четыре месяца Ким Ун Ён уже имел девятнадцать зубов, что также является необычным для его сверстников.

Однако, не только физическое развитие отличало Ким Ун Ёна от других детей. Его уровень интеллекта поражал еще больше. Всего в четыре месяца мальчик произнес свои первые слова, а вскоре после этого уже свободно общался со своими родителями. Этот маленький гений действительно вызывал восхищение. К двум годам Ким Ун Ён владел четырьмя языками: родным корейским, японским, английским и немецким. В восемь месяцев мальчик освоил алгебру, а к четырем годам настолько преуспел в этом предмете, что его не только пригласили в качестве почетного гостя на один из японских телеканалов, но и на специальных условиях приняли на физический факультет университета Ханян. Понятно, что удивительный мальчик скоро стал знаменит на весь мир.

Мальчик из NASA и «обезьянка в зоопарке»

В частности, корейским вундеркиндом заинтересовались американцы. Семилетнего Ким Ун Ёна пригласили в Соединенные Штаты. В рамках специальной программы NASA он проходил обучение в Университете Колорадо. За 10 лет, проведенных в США, Ким Ун Ён успел получить ученую степень по физике, а также поработать в NASA в должности старшего научного сотрудника. Впрочем, теперь это время кореец называет самым несчастным периодом своей жизни. «Я жил, как робот,— вспоминает Ким Ун Ён.— Утром вставал, решал уравнения, ел, а на следующий день все повторялось сначала.»

Несмотря на то, что как сообщает журнал Time, Ким Ун Ён с самым высоким коэффициентом IQ в 210 баллов был признан умнейшим человеком на планете и даже был занесен в Книгу рекордов Гиннеса, он решил уехать обратно на родину. Однако в Корее вундеркинда успеть не забыли, и это обстоятельство страшно раздражало Ким Ун Ёна. Он признавался в том, что очень устал находиться в центре внимания и больше не хочет быть «обезьянкой в зоопарке». Наверное, именно поэтому бывший вундеркинд выбрал вполне заурядную профессию.

Счастливая жизнь

Но сначала Ким Ун Ёну пришлось сдать все выпускные экзамены в школе для того, чтобы получить аттестат. Кстати, ему это удалось сделать далеко не с первого раза. Благодаря этому факту средства массовой информации тут же заклеймили юношу позорным прозвищем «неудавшийся гений». Между тем через 2 года, когда документ о среднем образовании наконец оказался в руках у Ким Ун Ёна, он поступил в Национальный университет Чунбук. На этот раз вундеркинд не стал торопить время и провел в стенах учебного заведения столько же лет, сколько и его однокурсники. Окончив вуз, кореец получил диплом специалиста в области гражданского строительства.