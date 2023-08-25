«Волчица»: почему так называли мать Сталина его друзья

По словам дочери Сталина, Екатерина Джугашвили была женщиной суровой натуры. Она часто прибегала к физическому воздействию на своего сына, о чем впоследствии сам вождь вспоминал. Однако детские друзья Сталина прозвали Екатерину Георгиевну «волчицей» не из-за ее жесткого характера.

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Бедная и набожная

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В семье Виссариона (Бесо) и Екатерины (Кеке, Като) Джугашвили был только один сын. Несмотря на то, что будущий советский лидер был единственным ребенком в семье, его отец часто насиловал его и свою жену. Согласно Симону Себагу Монтефиоре, автору книги «Сталин», Иосиф, не выдержав больше издевательств отца над матерью, однажды бросил в него нож. Като, будучи религиозной женщиной, часто обращалась за помощью к священникам. Именно знакомые священники помогли Екатерине Георгиевне отобрать сына у Бесо, который начал учить мальчика сапожному ремеслу. Екатерина Джугашвили верила в особенность своего сына и не хотела, чтобы он стал сапожником, как его отец. Като сама выбрала профессию для своего мальчика, решив, что он посвятит свою жизнь служению Богу. Благодаря усилиям Екатерины Георгиевны, 8-летний Иосиф был принят в Горийское духовное училище. Это было нелегко для нее, так как семья Джугашвили была небогатой. Даже преподаватель духовного училища по фамилии Илуридзе называл Сосо ребенком "нищих и несчастных". Поэтому матери Сталина, занимавшейся шитьем и стиркой, пришлось совершать невероятные трудовые усилия, чтобы оплатить его обучение.

Волчица и волчонок

Вообще, необыкновенную любовь Екатерины Джугашвили к сыну отмечали многие друзья детства и юности Сталина. Об этой любви упоминал в частности и Иосиф Иремашвили, однокашник вождя по духовной семинарии. Некоторые называли Кеке «волчицей». Например, так ее окрестил приятель Сталина Давид Мачавариани. В своей книге «Народ и власть в России» Эрик Форд приводит следующие слова Мачавариани: «Като окружала Иосифа чрезмерной материнской любовью и, подобно волчице, защищала его от всех и вся. Она изматывала себя работой, чтобы сделать счастливым своего баловня». Да и сама Джугашвили не скрывала, что Сосо был для нее светом в окошке. В интервью одному американском журналу она сказала, что сын был для нее дороже всего на свете. Между тем, несмотря на любовь к сыну, Кеке нельзя было назвать мягким человеком. По утверждениям некоторых биографов, она сама порой избивала своего мужа, который, как известно, любил выпить. А по свидетельству дочери Сталина Светланы Аллилуевой, издавшей мемуары «Двадцать писем другу», когда Иосиф был маленьким, Екатерина Георгиевна поколачивала и его. Аллилуева писала о том, что после смерти Бесо Като ожесточилась, став «еще более суровой». Впрочем, строгость и решительность Кеке, по словам Светланы Аллилуевой, лишь восхищала маленького Иосифа. Правда, впоследствии его отношение к матери несколько изменилось.

Телесные наказания и их результаты