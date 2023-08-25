Кристина Агилера отпраздновала 24 года с момента выхода первого альбома
Исполнительница Кристина Агилера отметила 24-летие с момента выхода ее дебютного альбома. Об этом пишет Daily Mail.
42-летней певице было 18 лет, когда 24 августа 1999 года она выпустила свой альбом под названием Christina Aguilera. Альбом и его главная песня Genie In a Bottle сразу сделали ее звездой, которая появилась на вершине чартов альбомов Billboard 200. Впоследствии альбом восемь раз был назван платиновым и разошелся тиражом более 17 миллионов копий по всему миру.
«24-го числа [августа] исполнилось 24 года. Благодарна за всю любовь и поддержку, которые я получила с момента выхода моего дебютного альбома», — написала Агилера.
Ранее Кристина Агилера решила повторить фотосессию своего альбома Stripped, который вышел в 2002 году. Певица приурочила съемку к юбилею пластинки.
«Сегодня 20 лет альбому Stripped. Слушайте новое делюкс-издание на Spotify, включая новый ремикс на песню Beautiful», — прокомментировала публикацию Кристина Агилера.