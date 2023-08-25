Кристина Агилера отпраздновала 24 года с момента выхода первого альбома

42-летней певице было 18 лет, когда 24 августа 1999 года она выпустила свой альбом под названием Christina Aguilera. Альбом и его главная песня Genie In a Bottle сразу сделали ее звездой, которая появилась на вершине чартов альбомов Billboard 200. Впоследствии альбом восемь раз был назван платиновым и разошелся тиражом более 17 миллионов копий по всему миру.