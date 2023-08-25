Принц Гарри и Меган Маркл посетят Германию
Принц Гарри и Меган Маркл оба будут присутствовать на церемонии закрытия «Игр непокоренных» для ветеранов в Германии в этом году. Об этом пишет Daily Mail.
Близкий друг и доверенное лицо герцогов Сассекских Омид Скоби рассказал об этом в социальных сетях. По его информации, принц Гарри будет присутствовать на протяжении всего мероприятия, а Меган Маркл «присоединится к нему позже» и останется до церемонии закрытия.
«Пресс-секретарь [Меган Маркл и принца Гарри] подтверждает, что герцог и герцогиня Сассекские «рады присутствовать» на «Играх непокоренных» 2023 года в Дюссельдорфе в следующем месяце. Гарри будет там с самого начала, а Меган присоединится к нему позже на соревнованиях. Они оба будут на церемонии закрытия», — написал Скоби.
«Игры непокоренных» — мультидисциплинарное соревнование, которое проводится в разных странах с 2014 года по инициативе принца Гарри.