Принц Гарри и Меган Маркл посетят Германию

«Пресс-секретарь [Меган Маркл и принца Гарри] подтверждает, что герцог и герцогиня Сассекские «рады присутствовать» на «Играх непокоренных» 2023 года в Дюссельдорфе в следующем месяце. Гарри будет там с самого начала, а Меган присоединится к нему позже на соревнованиях. Они оба будут на церемонии закрытия», — написал Скоби.