Принцесса Монако Шарлен и принц Альбер замечены вместе в отпуске

Принц Альбер и принцесса Монако Шарлен вместе отдохнули на яхте на Корсике. Об этом пишет Daily Mail.

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Королевская чета попала на снимки папарацци. На одном снимке принц Альбер обнимает принцессу Шарлен на пляже, а на другом они сидят рядом на шезлонгах.

По словам инсайдера The Sun, принцесса Монако Шарлен сейчас «живет в Швейцарии и видится со своим мужем только по предварительной записи». 45-летняя королевская особа встречается с принцем Альбером исключительно ради проведения церемоний и мероприятий.

Однако часть лета принцесса Шарлен провела на яхте со своим 65-летним мужем и их восьмилетними близнецами Жаком и Габриэллой. Тем не менее после отпуска принцесса Шарлен не вернулась во дворец и стала жить за границей.

Ранее внебрачный сын принца Монако Альбера Александр Гримальди признался, что сфокусирован на учебе и не думает о королевском будущем.