Первый муж Крупской: что с ним случилось на самом деле

В период советской эпохи, Надежда Крупская была известна в первую очередь как соратница Ленина, а не только как его жена. Этот факт не вызывал сомнений у никого. Однако, существуют версии, согласно которым Надежда Константиновна, известная как "первая леди", имела даже любовников. Также, утверждается, что брак с Лениным был для Крупской уже вторым.

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Красивая селедка

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Многие советские граждане запомнили Надежду Крупскую, как непривлекательную женщину. В какой-то момент Крупская действительно набрала вес и стала выглядеть менее привлекательно. Ее шея стала толстой, а глаза выделялись из орбит, что привело к прозвищу "селедка". Базедова болезнь сильно повлияла на внешность Крупской. Современная медицина могла бы помочь Надежде Константиновне, но в то время не было подходящих средств лечения. Кроме того, ее состояние ухудшалось из-за проявлений недуга, таких как плаксивость и раздражительность.

А между тем, молодая Надя Крупская была и весела, и красива. Г. М. Кржижановский, писал: «В молодости она (Крупская) необыкновенно была хороша, что-то во внешности ее было приковывающее, одухотворенное что-то. И русское очень. Коса ниже пояса: бывало ахали в Шушенском». Поэтому совсем неудивительным представляется тот факт, что именно в Шушенской ссылке в Крупскую влюбился красавец-революционер Виктор Курнатовский. По слухам, Надежда Константиновна ответила ему взаимностью. По крайней мере, сестра Ленина заметила в ней некоторые перемены и поделилась своими подозрениями с братом. Но Ильич лишь отмахнулся: «Не время заниматься сплетнями».

Два мужа Крупской

В Шушенском же Надежда Крупская и стала законной женой Владимир Ульянова, обвенчавшись с ним в Петропавловском храме села. Вступать с Лениным в официальные отношения Крупская не особенно хотела. Проделать эту «комедию», как называла венчание сама Надежда Константиновна, пришлось в связи со сложившимися обстоятельствами. Дело в том, что Крупская была выслана в Уфу, и остаться с Лениным в Шушенском она имела право только в качестве законной супруги. Николай Семенов-Мерьский, автор издания «Жизнь и смерть Владимира Ульянова-Ленина», пишет, что на этот шаг решился даже Ленин, бывший к тому моменту ярым атеистом. Таков был закон. Да и мать Крупской настаивала.

Запись о состоявшемся таинстве сохранилась в метрической книге. Однако для Надежды Константиновны это был уже второй брак. По крайней мере, в издании «Кто есть кто в России и бывшем СССР» (Терра, 1994 год) указывается, что первым мужем Крупской был Борис Владимирович Герман, эсер. Именно такие данные якобы содержатся и в Британской энциклопедии. В биографическом словаре Лазаря Хейфеца «Латинская Америка в орбите Коминтерна» о Борисе Германе также имеется лишь небольшая справка: «Участвовал в деятельности революционных кружков в Донбассе (1900). Член боевой эсеровской организации (1902). Один из организаторов раскола эсеров на максималистов и минималистов. Один из лидеров максималистов».

Правда или миф?

Как видно, информация, приведенная в Британской энциклопедии и в биографическом словаре Хейфеца отличается скудностью. А вот в источнике издательства «Терра», упомянутом выше, говорится о том, что через год после революции Борис Владимирович Герман перебрался на постоянное место жительства в Аргентину, где его, якобы частенько навещал издатель журнала «Сеятель» Н.А. Чоловский. Герман и Чоловский подолгу беседовали. В Аргентине же Борис Герман, который, кстати, был близким другом Фанни Каплан, как известно, стрелявшей в Ленина, и провел последние дни своей жизни.