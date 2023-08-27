Цена силы: бодибилдеры, погибшие от последствий приема допинга

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский объясняет, почему бодибилдинг является по-настоящему опасным для здоровья видом спорта.

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Бодибилдинг как вид спорта можно считать достаточно молодым. Активно развиваться он начал с появлением в 1965 году турнира "Мистер Олимпия".

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Его организовал активный популяризатор культуризма, Джо Вейдер, которого еще можно считать отцом-основателем фитнес-индустрии в целом. Именно он разглядел в тогда еще молодом Арнольде Шварценеггере талантливого спортсмена – пригласил его из Австрии в США, где Арнольд стал семикратным победителем "Олимпии", а далее сделал карьеру в кинематографе и политике.

Но как бы ни старался Джо Вейдер, он так и не смог добиться одной из главных своих целей – сделать бодибилдинг олимпийским видом спорта. И не потому, что до сих пор есть люди, которые вообще не воспринимают "качков" как полноценных спортсменов (мол, "что это такое – мышцы друг другу показывают и все?!" и так далее).

Основная, фундаментальная проблема этого спорта – постоянное применение допинга, который полностью запрещен Всемирным антидопинговым агентством. То есть ни один бодибилдер никогда не пройдет допинг-тест.

Да, профессиональный бодибилдинг – это применение запрещенных препаратов". По той простой причине, что мышечные объемы этих спортсменов настолько значительные, что их просто чисто физиологически невозможно набрать без определенной "помощи". Об этом знают все, кто хотя бы раз пытался "накачаться", но об этом не принято говорить.

Почему же данные виды препаратов запрещены? Не только потому, что спортсмен быстрее набирает определенную форму, а потому, что препараты несут серьезный, иногда непоправимый вред здоровью (в том числе с летальным исходом).

Так в чем именно опасность? Применение запрещенных препаратов ведет к повышению артериального давления, развитию гипертонической болезни, а также росту "вредного" холестерина, что увеличивает риски развития инфаркта и инсульта.

Некоторые виды препаратов способствуют даже развитию рака (предстательной железы у мужчин), у женщин могут провоцировать бесплодие. Возникает токсическое поражение печени, угнетение функции эндокринной системы и многие другие проблемы со здоровьем.

Учитывая все вышесказанное, неудивительно, что есть неутешительная статистика и летальных исходов среди профессиональных спортсменов.

Например, Ричи Пиана, известный американский бодибилдер, который никогда не скрывал, что регулярно применяет запрещенные препараты. Именно из-за них к 40 годам у него начались серьезные проблемы с сердцем и печенью. В результате их активного применения в августе 2017 года Ричи скончался в возрасте 46 лет. Ранняя смерть для человека, который, казалось бы, вел "здоровый образ жизни".

Том Принс. Еще один легендарный американский бодибилдер с выдающейся массой в 144 килограмма. Его карьера была яркой, но на пике славы он ушел "со сцены" – и все по причине постоянного применения допинга и общей колоссальной нагрузки на организм (в том числе на почки из-за употребления большого количества белка). Именно с ними у Тома и начались проблемы. В результате культуристу сделали пересадку почек и долгое лечили, но Том все равно погиб в феврале 2022 года в возрасте 52 лет.

Еще один легендарный бодибилдер, которым восхищался сам Арнольд Шварценеггер, – Флекс Уиллер. Он тоже стал жертвой своего любимого спорта. Нет, он не умер слишком рано, но остался без ноги. Из-за больших нагрузок, применения запрещенных препаратов у Флекса нарушилось кровообращение, в результате чего ногу пришлось ампутировать. Еще один пример, когда из профессионального спорта нужно уходить "вовремя".

К сожалению, профессиональные бодибилдеры уходят из жизни и в нашей стране. 22 августа 2019 года в возрасте 47 лет прямо в стенах фитнес-клуба умер известный российский бодибилдер Дмитрий Жигулин. Его обнаружили в одном из кабинетов клуба, но "скорая помощь", к сожалению, не успела спасти спортсмена. Причина смерти – острая сердечная недостаточность.

Ну и нельзя не вспомнить нашего выдающегося спортсмена, который занимался не только бодибилдингом, но и "силовым экстримом" – Владимира Турчинского, по прозвищу Динамит. По официальной версии, умер он от инфаркта миокарда в возрасте 46 лет. Кроме того, по данным многих СМИ, незадолго до смерти он проходил процедуру очищения крови (плазмаферез) от различных препаратов, которые использовал для наращивания мышечной массы.

Запомните: любой профессиональный спорт – это колоссальная нагрузка на организм. И если вы хотите себя попробовать в каком-то направлении, то обязательно оцените возможные последствия для здоровья. А самое главное, сначала задайте себе вопрос: "Зачем мне это нужно?" Одно дело – заниматься для поддержания хорошей физической формы и здоровья в целом, совсем другое – готовиться к соревнованиям.