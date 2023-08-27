Люди с какой группой крови считаются самыми азартными

Одно из первых исследований, проведенных в этой области, было выполнено японскими учеными в 1980-х годах. Они изучали связь между группой крови и личностными характеристиками, включая склонность к азартным играм. Исследование показало, что люди со второй группой крови имеют более высокую вероятность быть азартными игроками, чем люди с другими группами крови.

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Правда, данное исследование было проведено на небольшой выборке и не было подтверждено другими исследованиями. Поэтому, чтобы получить более точные результаты, другие ученые продолжили исследования в этой области.

В 2010 году исследователи из Южной Кореи провели более крупное исследование, в котором приняли участие более 5000 человек. Они также изучали связь между группой крови и склонностью к азартным играм. Результаты этого исследования показали, что нет прямой связи между группой крови и азартными играми. Люди с разными группами крови имели одинаковую вероятность быть азартными игроками.

Таким образом, научные исследования не подтверждают связь между группой крови и склонностью к азартным играм. Вероятность быть азартным игроком зависит от множества других факторов, таких как личностные характеристики, социальная среда и наличие психологических проблем.