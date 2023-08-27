Царь кибернетики: сто лет назад родился советский ученый Виктор Глушков
Исполнился век со дня рождения знаменитого советского ученого Виктора Глушкова. Это благодаря ему в мире появился первый персональный компьютер, передает «МИР 24».
Выдающийся математик и изобретатель создал его еще в 60-х годах. Уникальная техника имела не только клавиатуру, но и сенсорный экран со стилусом для ввода данных. Устройство приобрели даже Соединенные Штаты. Новая советская разработка и перспективы дальнейшего развития очень пугали американцев. Они пытались переманить ученого в свою страну за гонорар в миллион долларов. А когда не получилось, организовали два покушения.
Виктор Глушков родился и вырос в Ростовской области. Со школы начал увлекаться электроникой. Ему принадлежит целая серия электронно-вычислительных машин и авторство более 700 научных работ.