Как потомок русских эмигрантов стал одним из самых популярных блогеров КНР

Одного из самых популярных тиктокеров Китая в родной деревне все зовут "Петровым". У него славянская внешность, но по-русски он не говорит. Выращивает кукурузу, ловит рыбу, собирает грибы, в интернете к экзотическому китайцу стоит очередь за товаром. Еще Петров из деревни Сяо Даошан снимается в кино и выступает в телевизионных ток-шоу.

© Российская Газета

Внук Тимофея Ильича

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- Саша, чтобы договориться с нашим блогером об интервью, его лично просил первый секретарь районного комитета компартии. Он звезда, - многозначительно сказал мне переводчик из администрации уезда Сюньке.

- Понял, - серьезно ответил я.

…Китайское сельцо Сяо Даошан одним боком прижимается к берегу Амура, чуть наискосок от него - российское село Калинино.

- Я вот в этом старом доме и родился, от него до Амура метров двести, каждое лето любил в речке купаться. Мать меня все гоняла, боялась что утону, - показывая на старую хату, на чистом китайском говорит Дун Дэшен.

Смотришь на него, а в голове не сходятся "пазлы": перед тобой типичный русский, а по-русски не говорит ни слова.

Вся его жизнь - родная деревня: в 1926 году сюда из сопредельного советского государства от разрухи и голода бежал дед Дуна - Тимофей Ильич Петров с молодой женой.

- Мне было девять лет, когда дед умер. Казак он был, усы носил и бороду, - вспоминает внук.

В их семье выросло четверо детей, три сестры и младший Дун Дэшен. Говорит, что рос балованным, долгожданный мальчик, да еще самый младший. Ему ни в чем не было отказа. Три старших сестренки делали всю работу по дому, он знал только школу, а летом пропадал на Амуре. Любил рыбачить и плавал как рыба.

Его родители - полукровки, но всем своим четверым детям дали славянскую внешность. Генетика, она такая…

Борщ, хлеб и комбайн

Помнит, что бабушка "варила красный суп", так он называет борщ. Да пекла большие караваи хлеба. Первый раз настоящего русского он увидел в десять лет, когда в село поставили партию советских комбайнов.

"Приехал русский инженер, помогал их налаживать. Я на него смотрел и думал, что мы с ним чем-то похожи...", - вспоминает Дун Дэшен.

Он окончил восемь классов сельской школы, в шестнадцать лет потерял указательный палец. Руку затянуло под ремень комбайна.

После школы пошел с отцом работать в поле. У них в аренде пятнадцать гектаров земли, большую часть которой они засевали кукурузой.

В двадцать три года женился на односельчанке. Родили сына и дочку. Жизнь текла неспешно, как пограничный Амур за огородом.

- Известность ко мне пришла благодаря моему доброму сердцу, - улыбается собеседник.

В 2007 году к ним в село приехала группа будущих

кинематографистов из Пекина, студенты просились к кому-то в семью на сьемку документального фильма о том, как крестьяне встречают китайский Новый год.

Шестнадцать семей им отказали, а Дун Дэшен с женой пожалели молодых талантов. Согласились.

Фильм в Китае произвел эффект разорвавшийся ракеты. Китайский гражданин с внешностью русского блестяще говорит по-китайски и встречает праздник Весны.

Камера, мотор

После этого Дун завел блог и начал рассказывать о своей жизни. Он от природы артистичный, обаятельный, остроумный. С аудиторией случился полный контакт, а счет подписчиков быстро пошел на миллионы.

Стали звонить режиссеры из Пекина, приглашать сниматься в кино. В творческом багаже крестьянина двенадцать ролей: от массовок до эпизодических. Играет все и всех: от советских партизан до чопорных англичан.

Сьемки в кино он называет "счастьем".

- За роль без слов в день платят пятьсот юаней, а когда роль со словами - целых две тысячи,- загибает пальцы Дун Дэшен.

К гонорару прилагается полный пансион и экскурсии.

Благодаря кино не раз побывал в России на съемках. Где с ним не раз приключались различные казусы.

Гид во Владивостоке так и не поверила, что Дун не говорит по-русски. Они общались два дня, женщина так и осталась в недоумении.

"Она думала, что я придуряюсь и ее обманываю",- хохочет Дун.

Как-то на съемках в Хабаровске у сельского артиста выдался свободный день, и он пошел гулять по городу. Возле железнодорожного вокзала к нему подошел мужик и что-то пытался узнать, показывая рукой на поезда.

Ответом ему была смущенная улыбка и полная извинений скороговорка на китайском языке.

Он несколько раз принимал участие в телевизионных шоу, вместе семьей ездил на сьемки в Пекин.

Пел песни и рассказывал об истории своей семьи.

Бизнес онлайн

Интернет-аудитория подтолкнула "русского китайца" к необычному бизнесу.

- Люди стали спрашивать: а могу ли я продать им продукцию со своего поля или грибов сушеных? - рассказывает блогер.

Сегодня "сетевая" торговля идет бойко. Для этого пришлось нанимать специального человека, который отвечает на все заказы и следит за отправкой товаров.

Люди стали просить русскую водку и российское пиво. А спрос, как известно, рождает предложение. Сегодня он активно торгует российским алкоголем, конфетами и шоколадом. Поставка товара налажена из Хабаровска.

Бизнес позволил купить квартиру в ближайшем городке Сюньке, выучить сына в университете.

- Живу неплохо. У меня четыре единицы техники - две грузовых машины и две легковых. В прошлом году доход составил порядка двухсот пятидесяти тысяч юаней. Это хорошие деньги, - говорит Дун.

Лето он живет в деревне, зиму - в городе. В селе у него дом в три комнаты и кухня. С ним живет мама. Жена работает в сельском магазине.

Блогерами стали и две старших сестры с внешностью славянок. У них тоже дела идут хорошо.

- Одна из них живет в нашем селе, вторая в районе Внутренняя Монголия. Она с колоссальным чувством юмора, ее публика очень любит, - улыбается Дун Дэшен.

В Китае Дуна любят, говорит, что земляки часто принимают его за иностранца. Но когда слышат чистейшую китайскую речь, приходят в полный восторг и просят фото на память.

Россия для него - сторона интересная, но чужая.

- Я китайский человек, понимаете.

Он так и не привык к русской кухне, говорит, что несколько дней может поесть, а потом желудок начинает бунтовать.

"В России чисто и тихо, мне это очень нравится", - замечает Дун Дэшен.

Он как мальчишка подпрыгивал от радости, когда слышал знакомые, но уже забытые русские слова. "Комбайн", "борщ", "хлеб", "девушка". "Понимаю" и "не понимаю".

Продемонстрировал пару забористых русских ругательств! Говорит, что слышал их с детства от деда Тимофея Ильича Петрова.

Что хочется Дуну Дэшену от жизни? Он помедлил с ответом, подумал…

- Только здоровья и мира. А так я счастливый человек. Свободный и вольный. Для меня свобода самое главное.