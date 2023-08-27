Счастливая звезда китайца Петрова: Как потомок русских эмигрантов стал одним из самых популярных блогеров КНР
Одного из самых популярных тиктокеров Китая в родной деревне все зовут "Петровым". У него славянская внешность, но по-русски он не говорит. Выращивает кукурузу, ловит рыбу, собирает грибы, в интернете к экзотическому китайцу стоит очередь за товаром. Еще Петров из деревни Сяо Даошан снимается в кино и выступает в телевизионных ток-шоу.
Внук Тимофея Ильича
- Саша, чтобы договориться с нашим блогером об интервью, его лично просил первый секретарь районного комитета компартии. Он звезда, - многозначительно сказал мне переводчик из администрации уезда Сюньке.
- Понял, - серьезно ответил я.
…Китайское сельцо Сяо Даошан одним боком прижимается к берегу Амура, чуть наискосок от него - российское село Калинино.
- Я вот в этом старом доме и родился, от него до Амура метров двести, каждое лето любил в речке купаться. Мать меня все гоняла, боялась что утону, - показывая на старую хату, на чистом китайском говорит Дун Дэшен.
Смотришь на него, а в голове не сходятся "пазлы": перед тобой типичный русский, а по-русски не говорит ни слова.
Вся его жизнь - родная деревня: в 1926 году сюда из сопредельного советского государства от разрухи и голода бежал дед Дуна - Тимофей Ильич Петров с молодой женой.
- Мне было девять лет, когда дед умер. Казак он был, усы носил и бороду, - вспоминает внук.
В их семье выросло четверо детей, три сестры и младший Дун Дэшен. Говорит, что рос балованным, долгожданный мальчик, да еще самый младший. Ему ни в чем не было отказа. Три старших сестренки делали всю работу по дому, он знал только школу, а летом пропадал на Амуре. Любил рыбачить и плавал как рыба.
Его родители - полукровки, но всем своим четверым детям дали славянскую внешность. Генетика, она такая…
Борщ, хлеб и комбайн
Помнит, что бабушка "варила красный суп", так он называет борщ. Да пекла большие караваи хлеба. Первый раз настоящего русского он увидел в десять лет, когда в село поставили партию советских комбайнов.
"Приехал русский инженер, помогал их налаживать. Я на него смотрел и думал, что мы с ним чем-то похожи...", - вспоминает Дун Дэшен.
Он окончил восемь классов сельской школы, в шестнадцать лет потерял указательный палец. Руку затянуло под ремень комбайна.
После школы пошел с отцом работать в поле. У них в аренде пятнадцать гектаров земли, большую часть которой они засевали кукурузой.
В двадцать три года женился на односельчанке. Родили сына и дочку. Жизнь текла неспешно, как пограничный Амур за огородом.
- Известность ко мне пришла благодаря моему доброму сердцу, - улыбается собеседник.
В 2007 году к ним в село приехала группа будущих
кинематографистов из Пекина, студенты просились к кому-то в семью на сьемку документального фильма о том, как крестьяне встречают китайский Новый год.
Шестнадцать семей им отказали, а Дун Дэшен с женой пожалели молодых талантов. Согласились.
Фильм в Китае произвел эффект разорвавшийся ракеты. Китайский гражданин с внешностью русского блестяще говорит по-китайски и встречает праздник Весны.
Камера, мотор
После этого Дун завел блог и начал рассказывать о своей жизни. Он от природы артистичный, обаятельный, остроумный. С аудиторией случился полный контакт, а счет подписчиков быстро пошел на миллионы.
Стали звонить режиссеры из Пекина, приглашать сниматься в кино. В творческом багаже крестьянина двенадцать ролей: от массовок до эпизодических. Играет все и всех: от советских партизан до чопорных англичан.
Сьемки в кино он называет "счастьем".
- За роль без слов в день платят пятьсот юаней, а когда роль со словами - целых две тысячи,- загибает пальцы Дун Дэшен.
К гонорару прилагается полный пансион и экскурсии.
Благодаря кино не раз побывал в России на съемках. Где с ним не раз приключались различные казусы.
Гид во Владивостоке так и не поверила, что Дун не говорит по-русски. Они общались два дня, женщина так и осталась в недоумении.
"Она думала, что я придуряюсь и ее обманываю",- хохочет Дун.
Как-то на съемках в Хабаровске у сельского артиста выдался свободный день, и он пошел гулять по городу. Возле железнодорожного вокзала к нему подошел мужик и что-то пытался узнать, показывая рукой на поезда.
Ответом ему была смущенная улыбка и полная извинений скороговорка на китайском языке.
Он несколько раз принимал участие в телевизионных шоу, вместе семьей ездил на сьемки в Пекин.
Пел песни и рассказывал об истории своей семьи.
Бизнес онлайн
Интернет-аудитория подтолкнула "русского китайца" к необычному бизнесу.
- Люди стали спрашивать: а могу ли я продать им продукцию со своего поля или грибов сушеных? - рассказывает блогер.
Сегодня "сетевая" торговля идет бойко. Для этого пришлось нанимать специального человека, который отвечает на все заказы и следит за отправкой товаров.
Люди стали просить русскую водку и российское пиво. А спрос, как известно, рождает предложение. Сегодня он активно торгует российским алкоголем, конфетами и шоколадом. Поставка товара налажена из Хабаровска.
Бизнес позволил купить квартиру в ближайшем городке Сюньке, выучить сына в университете.
- Живу неплохо. У меня четыре единицы техники - две грузовых машины и две легковых. В прошлом году доход составил порядка двухсот пятидесяти тысяч юаней. Это хорошие деньги, - говорит Дун.
Лето он живет в деревне, зиму - в городе. В селе у него дом в три комнаты и кухня. С ним живет мама. Жена работает в сельском магазине.
Блогерами стали и две старших сестры с внешностью славянок. У них тоже дела идут хорошо.
- Одна из них живет в нашем селе, вторая в районе Внутренняя Монголия. Она с колоссальным чувством юмора, ее публика очень любит, - улыбается Дун Дэшен.
В Китае Дуна любят, говорит, что земляки часто принимают его за иностранца. Но когда слышат чистейшую китайскую речь, приходят в полный восторг и просят фото на память.
Россия для него - сторона интересная, но чужая.
- Я китайский человек, понимаете.
Он так и не привык к русской кухне, говорит, что несколько дней может поесть, а потом желудок начинает бунтовать.
"В России чисто и тихо, мне это очень нравится", - замечает Дун Дэшен.
Он как мальчишка подпрыгивал от радости, когда слышал знакомые, но уже забытые русские слова. "Комбайн", "борщ", "хлеб", "девушка". "Понимаю" и "не понимаю".
Продемонстрировал пару забористых русских ругательств! Говорит, что слышал их с детства от деда Тимофея Ильича Петрова.
Что хочется Дуну Дэшену от жизни? Он помедлил с ответом, подумал…
- Только здоровья и мира. А так я счастливый человек. Свободный и вольный. Для меня свобода самое главное.
На прощанье мы с ним крепко обнялись. Он попросил прислать ссылку на публикацию. Я пообещал.