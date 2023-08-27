Профессии, которые мы считаем исчезнувшими: как работают современные трубочисты

Профессии, которые мы считаем исчезнувшими, по-прежнему существуют. Одни из них сменили название, другие трансформировались из-за развития технологий. «Вечерняя Москва» рассказывает о современном трубочисте.

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Зеленщик, купец, фонарщик, бондарь, извозчик, трубочист… Давно ли вы встречали представителей этих профессий? Да и есть ли они сегодня в столице?... Москвич Алексей Соболев выбрал редкую по сегодняшним временам профессию трубочиста 20 лет назад. Как говорится, жизнь заставила.

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— Попал в сложную ситуацию: остался «гол как сокол». Размышляя, чем мог бы заняться, вспомнил, что дед мой в свое время клал печи для себя и некоторых соседей, а папа их чистил. Подумалось: у нас ведь идет довольно активное развитие рынка загородной недвижимости, появляется много каминов и печей. Кто-то же их должен обслуживать. Так я и стал трубочистом, — вспоминает Алексей.

Первый год в профессии, по словам Соболева, был для него непростым. Инструмента не было никакого. Все надо было придумывать с нуля. Придумал.

— Купил гантели, отрезал от них ядра, просверлил дырки, сделал резьбу. Ядра нужны, чтобы проверить и прочистить дымовой канал. Но современный трубочист — это человек, который чистит не только дымовые каналы. Кроме них, есть еще вентиляционные каналы многоквартирных домов, ресторанов и промышленных объектов. Соответственно, инструмент нужен разный. И специфика работы по каждому объекту особая. Технологии за те 20 лет, что я работаю, сильно изменились. Раньше использовали зеркало, а теперь видеокамеры. В прошлом только сверху печные трубы чистили, а теперь можем делать это снизу вверх специальными штангами, наращивающимися по высоте. Появились щеточные машины для вентиляции: кнопку нажал — и щетка крутится. Механизированного труда становится больше, — отмечает Соболев.

А вот печи и печестроение в течение нескольких сотен лет практически не менялись. Правда, по словам Алексея, материалы, из которых их создают, раньше были лучшего качества.

— Русская печь и сегодня кладется приблизительно так же, как делали это наши деды. Только раньше глину копали, замачивали, песок просеивали, разбавляли. Мастер должен был почувствовать жирность, плотность смеси. А сейчас можно пойти в магазин и купить смесь готовую, — рассказывает Соболев.

Работа трубочиста — бизнес сезонный. Летом люди заботятся о печах и каминах, а зимой топят их. Заказов в холодное время года практически нет. Поэтому приходится летом «копить жир», чтобы зимой не сидеть на «голодном пайке».

Чаще всего люди обращаются к трубочисту, если какие-то проблемы с печью или камином уже проявились.

— Не зря же существует поговорка: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится».

Заранее, пока что-то не случилось, редко кто к нам обращается. Случиться с печью может одно — она зарастет сажей.

В таком случае тяга пропадет, а дым пойдет в помещение. При самом плохом сценарии сажа может загореться и спалить весь дом, — предупреждает Алексей Соболев.

Необычное в работе трубочиста происходит редко. Иногда приходится вызволять из печных труб птиц и кошек. А вот золотые кольца, древние сокровища в трубах не находят, мешки Санты тоже — упитанные старички в дымоход просто не пролезут.

Кстати, во многих странах к трубочистам относились с почтением, по одной из примет, встреча с человеком этой профессии неизменно сулила удачу. А вот утверждение, что рабочим головным убором трубочиста был цилиндр, — не более чем миф. Трубочисты относились к низшему сословию, и их головные уборы были сделаны из очень дешевых материалов. Работали они, конечно, не в цилиндрах, а в специальных шапочках — кепселях. И лишь сделав дело, надевали цилиндр. В нем, кстати, многие носили необходимый для дела мелкий инструмент: например, отвертку или зеркальце.

Жители Эстонии, Чехии и других стран считали, что пуговицы на камзоле трубочистов обладают свойством исполнять желания, если за них подержаться. Наш герой свою 13-ю «пуговицу» носит в кармане и иногда дарит клиентам — на удачу. На пуговице этой, разумеется, изображен трубочист — в камзоле и с цилиндром на голове.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Исчезновение, как и возникновение профессий, — следствие развития общества. Еще позавчера, кажется, у нас не было ни одного менеджера. А сегодня каждый второй — менеджер. Не было мерчендайзеров и супервайзеров. А теперь есть. Хотя по функциям тот же мерчендайзер — помощник по магазину. Так эта работа называлась в дореволюционную эпоху. А супервайзер — человек, который указывает, что куда положить в магазине, — это приказчик. Работа трубочиста в современном мире не просто не исчезла, но и практически не изменилась. По крайней мере задачи у чистильщиков труб и дымоходов остались прежними. Впрочем, раньше трубочистов было гораздо больше. Ведь только в 40–50-е годы ХХ века Москва стала переходить на газовое отопление. До этого оно было либо угольное, либо дровяное. Почти в каждом квартале, особенно в центральной части города, были свои котельные. Следовательно, нужны были и трубочисты.

А вы знали, что