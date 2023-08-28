Команда Конюхова собирается в сентябре пролететь над Эльбрусом на паралете

Путешественник Федор Конюхов и мастер спорта международного класса пилот Игорь Потапкин планируют совершить полет над Эльбрусом на двухместном паралете. Полет намечен на середину сентября и станет частью подготовки к экспедиции на Северный полюс.

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«Полеты назначены ориентировочно на середину сентября. Мы выйдем в район плато Джылы-Суу и будем проводить полеты с выполнением рекордных попыток. Если позволит погода и не подведет техника, выполним пролет над Эльбрусом, который станет подготовительным этапом к полету на Северный полюс в 2024 году», — рассказал ТАСС пилот Игорь Потапкин

По его словам, полет в Приэльбрусье будет совершен для установления национального и мирового рекорда высоты для экипажа двухместного паралета. В состав экспедиции войдут шесть человек. В качестве аэродрома базирования выбрано естественное плато на северной стороне Эльбруса на высоте 2 850 метров над уровнем моря.

Путешественники рассчитывают проверить работоспособность систем паралета и жизнеобеспечения экипажа в условиях разреженного воздуха, близких к Северному полюсу. Для этого будет предпринята попытка подняться на высоту до 6 километров и пролететь над Западной (высота 5 642 метра) и восточной (5 621 метр) вершинами Эльбруса.