Кейт Миддлтон снимется в музыкальном клипе
Кейт Миддлтон снимется в клипе британского диджея, певца и продюсера Джакса Джонса. Об этом сообщает The Sun.
По данным издания, музыканту удалось договориться с сотрудничестве с принцессой Уэльской после того, как он был назначен послом ее проекта по поддержке раннего детства Shaping Us.
"Я веду переговоры с командой Кейт о создании специального визуала для моих шоу с ее танцами", - рассказал диджей журналистам.
Джакс Джонс уточнил, что им предстоит много работа, хотя Кейт Миддлтон снимется в его клипе в эпизодической роли.
"Вы не можете просто взять телефон с камерой и заснять Кейт. У нее большая команда, поэтому нужно делать все как следует. В идеале я хотел бы снять и Кейт, и Уилльяма, но если это будет только Кейт, то это тоже более чем круто", - добавил музыкант.
В середине августа Кейт Миддлтон посетила музыкальный фестиваль Houghton Festival, где играют техно, хаус и драм-н-бейс.
"Кейт долго колебалась, но в конце концов согласилась и посетила фестиваль в сопровождении многочисленной охраны. Принца Уильяма там не было", — написали журналисты Evening Standard.