Кейт Миддлтон снимется в музыкальном клипе

"Вы не можете просто взять телефон с камерой и заснять Кейт. У нее большая команда, поэтому нужно делать все как следует. В идеале я хотел бы снять и Кейт, и Уилльяма, но если это будет только Кейт, то это тоже более чем круто", - добавил музыкант.