Стало известно об отношении Карла III к его брату принцу Эндрю
Король Великобритании Карл III не отвернется от своего младшего брата принца Эндрю, несмотря на связь последнего с педофилом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает Page Six.
"Эндрю никогда не будет играть прежнюю церемониальную роль в семье: он больше не является и никогда не будет действующим монархом. Но он является членом семьи и братом короля. Он не был уличен ни в одном преступлении, и я думаю, король ясно дал понять, что он не отвернется от своего брата", - цитирует издание слова инсайдера из близкого окружения Карла III.
На днях стало известно, что принц Эндрю присоединился к высокопоставленным членам британской королевской семьи на каникулах в замке Балморал в Шотландии. Ожидается, что в Балморале Карл III и члены его семьи проведут саммит, на котором обсудят будущее монархии в Британии.
Принц Эндрю отказался от королевских обязанностей в 2020 году из-за своей связи с осужденным педофилом Джеффри Эпштейном. С тех пор он практически не появлялся на публике, а в прошлом году был лишен военных титулов, королевских покровительств и титула Его Королевского Высочества.