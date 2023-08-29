Стало известно об отношении Карла III к его брату принцу Эндрю

"Эндрю никогда не будет играть прежнюю церемониальную роль в семье: он больше не является и никогда не будет действующим монархом. Но он является членом семьи и братом короля. Он не был уличен ни в одном преступлении, и я думаю, король ясно дал понять, что он не отвернется от своего брата", - цитирует издание слова инсайдера из близкого окружения Карла III.