Инвалид-колясочник покорил Эльбрус на самодельных снегоступах
Мужчина забрался на высоту больше 5 350 метров с помощью ледоколов и самодельных снегоступов. Инвалид-колясочник из Екатеринбурга покорил Эльбрус за десять дней, преодолев около 10 километров пути.
Дмитрий Гречушкин заменил инвалидную коляску на самодельные снегоступы и покорил Эльбрус. Из-за нехватки сил и воздуха иногда хотел вернутся домой, но сдаваться не привык - дает знать военное прошлое.
Ноги отказали у него в 2010 году после перелома позвоночника. Но это не остановило его перед покорением вершины Эльбруса.
Во время восхождения помогали гиды, до этого полгода - тренеры. Главной задачей было выработать выносливость, поэтому Дмитрий занимался на специальной беговой дорожке под наклоном.
В горах Дмитрий преодолел около 10 километров, в основном с помощью силы рук.
- Пришлось идти на руках, поэтому я много отжимался, одна тренировка - 500 отжиманий, - рассказывает мужчина "ОТВ-Екатеринбург".
Сегодня Дмитрий и сам выступает в качестве тренера, занимается с младшим сыном. И это только начало, признается путешественник. В планах - покорить еще не одну горную вершину. Возможно, вместе с семьей.