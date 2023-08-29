Инвалид-колясочник покорил Эльбрус на самодельных снегоступах

Мужчина забрался на высоту больше 5 350 метров с помощью ледоколов и самодельных снегоступов. Инвалид-колясочник из Екатеринбурга покорил Эльбрус за десять дней, преодолев около 10 километров пути.

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Дмитрий Гречушкин заменил инвалидную коляску на самодельные снегоступы и покорил Эльбрус. Из-за нехватки сил и воздуха иногда хотел вернутся домой, но сдаваться не привык - дает знать военное прошлое.

Ноги отказали у него в 2010 году после перелома позвоночника. Но это не остановило его перед покорением вершины Эльбруса.

Во время восхождения помогали гиды, до этого полгода - тренеры. Главной задачей было выработать выносливость, поэтому Дмитрий занимался на специальной беговой дорожке под наклоном.

В горах Дмитрий преодолел около 10 километров, в основном с помощью силы рук.

- Пришлось идти на руках, поэтому я много отжимался, одна тренировка - 500 отжиманий, - рассказывает мужчина "ОТВ-Екатеринбург".