Какое наследство оставил после себя Майкл Джексон

Майкл Джексон — легендарный музыкант и король поп-музыки. Исполнитель умел мастерски удивлять поклонников эффектными и изобретательными выступления. Знаменитая «лунная походка» навсегда останется визитной карточкой Джексона, а его сценический стиль до сих пор активно копируют. Вот только Майкл Джексон был известен не только как ключевая фигура в мире поп-музыки, но и как спорная личность.

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После смерти музыканта споры развернулись уже вокруг его завещания. В честь дня рождения короля поп-музыки «Рамблер» рассказывает, кому же в итоге досталось его наследство.

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Известно, что Майкл Джексон умер в 2009 году от остановки сердца, которую вызвала передозировка анестетика пропофола. Однако после вскрытия обнаружилось, что в крови певца был далеко не один пропофол, но и целый коктейль из других препаратов. Джексон облысел, а его тело покрывало множество шрамов. Кроме того, знаменитость обвинили в растлении детей, что привело к годам дурной славы и проблемам с завещанием.

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Завещание Майкл Джексон написал еще в 2002 году. Согласно документу, 40% состояния певца должны были унаследовать его дети: Принс, Пэрис и Биги. Еще 40% отходили матери музыканта и опекуну его детей — Кэтрин Джексон. Оставшуюся сумму Джексон решил пожертвовать благотворительным организациям.

Остальных родственников музыкант наследством обделил. Он вычеркнул из завещания сестре, братьев, отца и бывших жен — Дэбби Роу и Лизу Марию Пресли. Сестра Майкла Джанет долгое время отстаивала свое право на часть денег, однако замужество и беременность отвлекли ее от борьбы за наследство.

Но даже для тех, кто был вписан в завещание, получить деньги оказалось не так просто. Во многом мешал скандал, который сильно пошатнул репутацию короля поп-музыки. Более того, у Джексона накопились долги. Об этом, к примеру, заявлял агент по недвижимости Дэвид Дюнн, который сотрудничал с Джексоном с 2007 года, но уволился незадолго до его кончины.

«Майкл, ты стоишь передо мной, и у тебя есть ведро без дна, в которое льется денежный поток. Тебе пора прекращать тратить деньги», — вспоминал Дюнн свой разговор с Майклом Джексоном.