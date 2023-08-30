Тото Кутуньо: 10 фактов об удивительном певце

«Самый русский итальянец» - так у нас называют Тото Кутуньо. И теперь искренне оплакивают его уход из жизни - несправедливо тяжелый, мучительный. Певец и автор многочисленных хитов умер после долгой борьбы с онкологией...

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1. Жил в больнице

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Свои последние дни 80-летний Тото Кутуньо провел в страшных страданиях. У певца случился рецидив онкологического заболевания, с которым он пытался справиться много лет. Врачи диагностировали у Кутуньо рак простаты очень давно. Ему тогда было 64 года. Артист прошел несколько курсов химиотерапии, потом перенес операцию по удалению почки. И болезнь отступила, но периодически напоминала о себе. Кутуньо вновь отправлялся на лечение.

Каждый раз недуг удавалось загасить. Увы, только на время. Этим летом у певца произошло особенно сильное обострение. И Тото практически переселился в больницу, жил там. А на днях ему стало совсем плохо. Врачи понимали: спасти Кутуньо уже нереально. Ему кололи обезболивающие препараты, чтобы облегчить страдания. Это все, чем можно было ему помочь...

2. Должен был стать бухгалтером

Сальваторе (это настоящее имя певца) родился в небольшом тосканском городке с очень русским названием Фодзиново. В подростковом возрасте увлекся музыкой и сочинил свою первую песню. Но родители считали, что искусством на достойную жизнь не заработаешь, нужна серьезная профессия, и настояли на том, чтобы их сын отучился на бухгалтера.

Порадовав папу с мамой документом об окончании бухгалтерских курсов, 19-летний Тото... отправился на гастроли. Он успел создать собственную группу Toto e Tati, которая затем была переименована в Albatros. А вскоре написал и самый настоящий мировой хит L’Ete indien. Так и повелось потом: что ни песня, то сразу хит. Его композиции с радостью брали в свой репертуар самые именитые исполнители: Джо Дассен, Андриано Челентано и Мирей Матье.

3. Прославился благодаря Челентано

Кстати, именно Челентано невольно подтолкнул Кутуньо к сольной карьере. Музыкант принес Адриано свою очередную песню L’italiano. Но знаменитый артист от нее отказался:

«Песня была сильной. Но меня сдерживала самая важная фраза: Я настоящий итальянец («Italiano vero»). Не представлял, что буду это петь».

Кутуньо, по словам Челентано, «не мог поверить своим ушам» и долго уговаривал друга все-таки взять песню в работу, потому что она создавалась специально для него. А Челентано уперся: нет и все. И тогда Тото решил, что сам споет. Для дебюта он выбрал фестиваль Сан-Ремо, где Lasciate mi cantare заняла первое место! А в 1986 году с этой песней гениальный итальянец выступил в нашем «Голубом огоньке». И влюбил в себя весь Советский Союз!

4. Жалел, что не выучил русский

Тото Кутуньо, в свою очередь, тоже влюбился в загадочную и бескрайнюю страну, стал часто приезжать в СССР, в Россию. Он уверял, что русские и итальянцы духовно близки и вообще во многом похожи. А однажды маэстро заявил: «Я очень жалею, что не могу говорить по-русски». Но зато у нас в стране многие кинулись учить итальянский именно из-за Тото Кутуньо и его песен.

5. Одна любовь на всю жизнь

Тото Кутуньо даже в преклонном возрасте был статным, импозантным, обаятельным. Можно представить, сколько женских сердец он разбил в молодости! Однако всю жизнь прожил с единственной женщиной - с женой Карлой.

Певец познакомился с ней в 1967-м на концерте в ночном клубе. Оба не могли глаз отвести друг от друга! Из клуба они ушли, взявшись за руки, и долго гуляли по берегу моря. Кутуньо признавался, что полюбил Карлу сразу, но целых четыре года не решался сделать ей предложение.

Девушка была из очень состоятельной семьи. И ее родители были не в восторге от Тото, который тогда зарабатывал чуть больше, чем ничего. Тем не менее они не стали чинить препятствий, когда Кутуньо, собравшись с духом, все-таки предложил любимой пожениться. Более того, отец Карлы приобрел для молодых просторную квартиру и долгое время оплачивал все их счета.

6. Пережил потерю детей

Тото и Карла мечтали о том, что их семья будет большой. Чтобы минимум четверо детей! И вот однажды Карла сообщила мужу, что ждет ребенка. А потом выяснилось: ребенок не один. Жена певца была беременна двойней! Счастью супругов не было предела. Но на довольно позднем сроке у Карлы возникли проблемы со здоровьем. И настолько серьезные, что врачи опасались за ее жизнь. Было решено прервать беременность. К сожалению, после этого стало ясно: вместо двойняшек, которых пришлось, по сути, убить, других детей у супругов уже не будет. Карла стала бесплодной.

7. Любовница родила сына

Несмотря на всю свою любовь к супруге, Кутуньо не чурался мимолетных интрижек на стороне.

«Я вообще-то опасный мужичок! - сказал он в одном интервью. - Я очень шустренький! И проблема в браке может быть только одна - неверность. Но я артист, и мне нужно вдохновение. Если женщина дает мне его - для меня это важно».

Так поиски вдохновения и завели его однажды слишком далеко... В самолете певец обратил внимание на красавицу-стюардессу. Предложил встретиться. И у них завертелся страстный роман.

«Я любил свою жену, но был потрясен Кристиной... Просто потерял голову. Мчался на машине за 1300 километров из Сицилии в Рим, чтобы увидеть ее», - рассказывал Кутуньо.

В какой-то момент Кристина сообщила Тото о своей беременности. Она была готова сделать аборт. Но артист, так и не смирившийся с бездетностью, уговорил ее рожать. Хотя сразу предупредил, что от жены не уйдет ни за что, но мать своего ребенка будет поддерживать материально всегда.

В 1989 году на свет появился его сын Нико.

8. Признался жене в измене

Тайно встречаться с любовницей — это одно. А вот тайно встречаться с собственным сыном - совсем другое. Кутуньо не хотел прятать своего единственного ребенка ни от кого. Даже от жены. И он рассказал Карле и о любовнице, и о том, что она родила ему сына. В утешение сообщил, что роман с Кристиной уже закончен, они поставили точку в отношениях. Но как быть с сыном?

Разумеется, откровения мужа причинили Карле невыносимую боль. Она надолго погрузилась в депрессию, много плакала. А Тото ждал... Что она решит? Простит или вызовет юриста, чтобы подать на развод? Карла в конце концов неверного супруга простила. И даже разрешила ему приводить в их общий дом Нико. С тех пор Кутуньо при любом удобном случае превозносил мудрость и преданность жены:

«Да, я изменил. Но она осталась со мной. Карла - великая женщина. Многие хотели быть рядом с известным артистом Тото Кутуньо. А с Сальваторе, у которого когда-то не было ни громкого имени, ни денег, была только жена Карла. За это я ей очень благодарен».

9. Скрывал болезнь

Узнав в 2007 году о своем онкологическом диагнозе, певец сразу решил, что не будет об этом рассказывать публике:

«Когда у меня обнаружили рак, я перенес операцию и длительный курс химиотерапии. Потерял почти все волосы. Мне было непросто признаваться на концертах, что у меня рак, и я придумал историю о том, что постригся налысо ради роли во французском фильме».

Однако потом скрывать правду о болезни становилось все сложнее и сложнее. Многие замечали, что с легендой итальянской эстрады происходит нечто из ряда вон.

«Пять лет назад в парижском аэропорту мы случайно встретились с Тото Кутуньо, - поведал Станислав Садальский. - Он передвигался в инвалидном кресле, но поднялся и с удовольствием сделал селфи с нами, а мы передали ему горячий привет от русских зрителей».

10. Мечтал прожить дольше

Сам Тото, когда все-таки решил рассказать о болезни, всегда подчеркивал:

«Самая ценная вещь в жизни — это здоровье. Я всем очень советую заниматься профилактикой, вовремя проходить обследования». Он также уверял, что мог бы давно умереть, настолько все было плохо с самого начала. И сильно рисковал даже во время операции по удалению почки - организм мог не выдержать. Уверен: та операция прошла успешно, потому что я очень сильно хотел видеть, как растет мой сын Нико, - признался как-то певец. - Это он меня тогда спас».